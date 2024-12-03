林昱珉「包手腳刺青」掀關注 皮膚科醫籲一族群應避免

中華隊在世界12強棒球賽打敗日本隊奪冠，投手林昱珉除了球技亮眼，包手刺青也吸引兩國球迷的目光，他在回到台灣後，又以6小時完成包腿刺青。雅文皮膚科診所院長黃千耀今天說，不少人將刺青與舊時負面的觀感脫鉤，但在改變外表前，也要評估身體情況，其中蟹足腫體質者，應避免刺青。

黃千耀說，刺青在原始部落代表身份高低的象徵，直到近代才衍生出其他象徵，像日本傳統社會將刺青聯想到黑道等負面形象，不過隨著民眾觀念改變、刺青也逐漸藝術化，時下不少人反而不把刺青與不佳的觀感畫上等號，也有外國人會透過刺青修飾身體上原生或後天的疤痕，產生趣味性的視覺效果，因此對於部分民眾而言，刺青可幫助建立一定程度的自信。

不過刺青也是在皮膚是製造新的傷口，黃千耀提到，有些含金屬離子的顏料，可能引發人體的過敏反應，包括刺青部位局部或全身性的腫脹、發癢、疼痛或起疹子，在治療上會比一般的食物過敏、接觸外來物過敏還要慢才痊癒。他也強調，無論是刺青過程中或刺青後的清潔、照顧上沒有執行完善，也一定機率導致發炎或感染，最嚴重則會惡化成蜂窩組織炎。

刺青除了可能引發過敏反應，黃千耀說，有慢性病如糖尿病的患者，可能抵抗力比一般人還差，傷口也較慢才愈合，但只要病情控制妥當，若有意願並非完全不能刺青，只是感染、發炎的風險相對也高，因此刺青前要先評估身體情況，刺青完後若傷口出現長時間紅腫、發癢、疼痛，就要盡快就醫尋求協助。

至於蟹足腫體質者，黃千耀提醒，須比糖尿病患者還更當心，由於蟹足腫體質者受傷後會產生突起、不平滑的疤痕組織，經治療後，皮膚可能也沒辦法百分之百恢復原狀，因此他建議蟹足腫體質者不要刺青，以免適得其反，因為外觀出乎意料的改變帶來的心理負擔。

另外，目前的醫療技術，雖然能以雷射去除刺青，但過程中感受到的疼痛不小於刺青時的不適，且可能與其他部位的皮膚有些許的色差。因此，黃千耀除了建議刺青時避免指定人名、不雅文字與圖案，也盡量不要在臉部下功夫，刺青前更要先做好相關諮詢與心理準備，若未成年者，則應先與家長或監護人取得共識，再下進一步的決定。