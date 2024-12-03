南韓緊急宣布戒嚴 台人赴韓旅遊影響曝
疫後不少民眾因高cp值喜愛到南韓旅遊，但南韓今晚緊急宣布戒嚴，中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，由於尚未說明戒嚴細節，還看不出對旅行團有任何影響，但仍要關注其後面局勢發展。若有達旅行團不方便成行的狀況，交通部觀光署會發布相關標準。
李奇嶽指出，南韓今晚緊急發布戒嚴令，但沒有說明相關細節，如是否有宵禁或軍事管制。而戒嚴理由是國內政局動亂，目前還看不出對旅行團有任何影響，包括飛機是否正常起降，或特定地區是否管制等，所以旅行團出發應該不受影響，但仍要關注其後面局勢發展。
李奇嶽表示，若有達旅行團不方便成行的狀況，交通部觀光署會有相關的發布，業者及旅客就按照此標準處理，在還未發布的情形下則不受影響。此外，業者也可能擔心寒假、過年相關檔期買氣可能受影響，仍要看後續南韓局勢而定。
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