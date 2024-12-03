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手機成癮愈來愈嚴重 醫提醒「這些症狀」該進一步治療

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
一但孩子因長期使用3C產品，導致焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意。圖非新聞當事人，本報資料照片
一但孩子因長期使用3C產品，導致焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意。圖非新聞當事人，本報資料照片

兒少手機成癮問題日益嚴重，醫師指出，科技愈來愈便利、影響也就會隨之增大，而不同年齡層有不同的時間定義，一但產生焦慮等身心症狀、影響身體健康和學業表現，就要特別注意，尤其對於國中以上的青少年，可能用手機逃避學業上的挫折，建議家長可以一起找出學習上的痛點，並培養其他興趣，但如出現幻覺、妄想等分不清網路與現實的症狀，就要進一步治療，釐清是否有強迫症或網路失調等情形。

美國紐約大學社會心理學家海德特所著「失控的焦慮世代」，歸納全世界青少年心理健康崩潰的主因，受到兩條軸線的雙重影響，一條是從1980年代開始「以玩耍為主的童年」式微，另一條是從2010年代開始「以手機為主的童年」抬頭。  

針對兒童及青少年手成癮議題，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，科技愈來愈便利、影響也就會隨之增大，對於手機成癮的定義，不同年齡層其實有不同定義，幼兒園每周1小時、每周5小時，一個月20小時以上就是成癮；上小學增加為每天2小時，每月使用時間就會翻倍至40小時以上算成癮；青少年階段就和成人一樣，每天3小時，每月60小時以上就是成癮。

除了時間量化，還會有質化的標準，包含到達成癮的時間是否愈來愈長、耐受度是否愈來愈低，也就是不給用手機時，開始出現抓狂、焦慮、失眠、憂鬱，甚至出現攻擊或親子衝突等，以及有沒有因為使用手機，進而影響身體健康，導致吃不下、睡不好；學業、人際調節出現障礙，或成就感不足、自信心開始減弱等，都要特別注意。

許正典建議，要讓孩子養成良好的手機使用習慣，可透過獎勵的方式，例如表現好可以得到1點，每次5分鐘，集滿6點可使用半小時，讓孩子有可以努力的目標，現在很多老師會使用群組等公布作業，在學業使用的情境，家長要在旁陪伴、以身作則。 

對於國中以上的青少年，對於手機的自主性會增加，許正典說，顯著變難的課業，可能會讓他們傾向透過手機逃避挫折，如果出現類似情緒調節障礙、學習困擾、人際障礙、社交恐懼等，就需要合併治療，身心困擾改善後，依賴網路緩解焦慮的方式就會下降，同時也要適時放手、鼓勵孩子參與其他興趣，建立更多自信。

許正典表示，真的很嚴重的案例，可能出現幻想，或手機明明沒有響，覺得有人傳訊息、別人是否在討論自己等妄想情形，這類狀況就要特別注意，可能是網路成癮後的失調狀況，導致分不清現實和虛擬，就需要進一步釐清是否產生強迫症或網路失調症等，需要服藥或進一步治療。

有些家長帶孩子外出時，怕孩子吵鬧影響他人，會把手機當作「3C保母」，許正典提醒，家長要先思考，「為什麼會擔心？」或許只是家長自己的焦慮，應該要做好行前教育，包含練習在家吃飯時，不能配電視、滑手機，孩子自然就不會將這樣的習慣延伸到外面；另外，要考慮是否出外容易受到驚嚇、刺激等，導致過動或注意力不集中，應該要優先處理敏感的情緒，而非一直用3C讓孩子安靜，反而是飲鴆止渴。

網路成癮 醫師

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