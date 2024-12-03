嘉義37天發生17地震 學者：破裂面相當於台大公館校區

嘉義今晚6時4分發生規模3.9地震，不少當地民眾反映「很有感」，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，本起地震震央位於水上鄉，與1941年規模7.1的中埔大地震相近，屬於同一系列群震，而這個接近規模4的地震，其破裂面相當接近於「一個台大公館校區面積」範圍，短時間內不排除再發生地震，民眾需多留意。

中央氣象署指出，今晚間6時4分發生規模3.9地震，地震深度5公里，震央位於嘉義縣水上鄉。郭鎧紋表示，嘉義縣中埔鄉曾在1941年發生過規模7.1的中埔地震，因附近岩層曾經錯洞位、破碎，較易重複發生地震。今晚此起地震震央位於水上鄉，與中埔大地震相近，可列為「中埔水上」群震帶。

郭鎧紋統計，自今年10月26日至迄今，中埔水上群震已有4起顯著有感地震、13起小區域地震，等於在37起天內發生17起地震；針對今晚發生的規模3.9地震，郭鎧紋形容，此地震已接近規模4，其地層破裂面的面積「相當於一個台大公館校區」這麼大。