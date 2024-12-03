國際鋼琴賽提升台灣能見度 嚴俊傑：賠錢也要辦

經歷疫情相隔5年，鋼琴家嚴俊傑2025年將舉辦第2屆國際大師鋼琴大賽，嚴俊傑說，舉辦乾淨、公正的國際級鋼琴大賽，是為提升台灣在國際樂壇的能見度「賠錢也要繼續辦下去」。

大師藝術創辦人暨藝術總監嚴俊傑曾獲柴可夫斯基國際青少年鋼琴大賽三獎，聖彼得堡普羅高菲夫國際鋼琴大賽銅牌等國際大賽洗禮，走上國際樂壇，目前擔任師大音樂系教授。嚴俊傑說，他多年來擔任國外大賽評審，深刻感受到音樂是世界語言，「我希望世界可以知道，台灣是一個有古典音樂底蘊的國家。」

嚴俊傑今天在記者會上表示，多年來台灣在國際社會發展有困境，「如果因為政治等因素沒能讓國際認識台灣，我要透過我自己是音樂人的力量，讓世界樂壇知道，我們也有能力舉辦像奧運般的一級國際鋼琴大賽，與世界對話。」嚴俊傑坦言，這次大賽規格預算已經破千萬，「賠錢是一定的，但我覺得台灣一定要有人做。」

國際大師鋼琴大賽規格都以國際賽事標準為基礎，包括1500美元的機票補助，直接頒發給入圍第1輪的32名國際選手，並負責所有大賽期間住宿。所有賽程實況轉播到全世界，並由攝影團隊留下紀錄。嚴俊傑說，他要打造台灣站上國際視野的角度，以台灣為中心，打造下一個音樂新世代習樂之路。

嚴俊傑表示，他的理想沒有變過，「國際鋼琴藝術節可以讓上一代的音樂傳奇在台灣重現，台灣音樂學子不出國，可以接觸真正的名師。」嚴俊傑也不諱言，這次師資遍布歐、美及亞洲音樂名校教授，「台灣學子如果要出國，也可以從這裡出發，找到適合自己的老師，繼續音樂學習旅程。」

第2屆國際大師鋼琴大賽將於2025年1月12日至16日登場，大賽地點在高雄大東文化中心，由高雄市交響樂團擔任決賽樂團。評審包含蕭邦國際鋼琴大賽評委艾娃．波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）、法國國寶級鋼琴家帕斯卡．羅傑（Pascal Rogé）、蓋扎．安達大賽冠軍李振尚（Jinsang Lee）等。

目前第1輪入選的32名參賽者有4名來自俄國、8名韓國，2名美國以及日、新、德、義、西及台灣等32名國際參賽者角逐冠軍，除了獎金1萬美元，還有後續演出機會。

國際大師鋼琴藝術節緊接著國際大師鋼琴大賽登場，2025年1月16日到26日在高雄中山大學舉行。藝術節最後將選出28名明日之星，角逐隔年與高市交青年交響樂團演出的機會。評審團鋼琴家抵台除了教學與評審，也將舉辦9場音樂會，讓樂迷也可以聽見大師在音樂會上的表現。