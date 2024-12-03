年過30想保養身體「哪種保健食品CP值最高？」 網齊推這2項

你平常會吃保健食品嗎？一名網友分享，自己目前已年過30歲，打算開始吃保健食品，好奇發問「想要吃身體健康，若只能選一種保健食品來吃，會推薦吃啥？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「只挑一個保健食品，哪種CP值最高？」為題，指出自己已年過30歲，目前無病無痛，也有規律運動，因為有抽菸習慣，所以支氣管不是太好，現在想要開始保養身體，但對保健食品有點無感，內心也覺得算是智商稅，不過他也好奇「若只能選一種保健食品來吃，大家會推薦吃什麼？」

貼文一出後，最多網友推薦的保健食品是魚油，「魚油、維他命C」、「魚油跟D3」、「100％魚油，訓練完酸痛直接4天變2天」、「看自己缺少什麼，綜合維他命或魚油」、「魚油、D3、卵磷脂」、「有抽菸就魚油吧，近視就葉黃素，怕重金屬就藻油」、「綜合維他命跟魚油必吃」。

此外，也有不少網友推薦B群，「B群、高單位維他命C」、「高單位也沒啥用，緩釋型B群才好」、「B群有分緩釋和水溶的，緩釋好」、「只有B群才有效」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康