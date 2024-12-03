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影／食安出包...民眾煮賣場關廟拉麵 噁飄蟲屍嚇壞了
南投埔里吳姓民眾投訴，昨至連鎖賣場購買關廟拉麵，返家拆開獨立包裝下鍋煮麵，水面竟浮出咖啡色小蟲，原地嚇傻。經檢視未拆封的麵體，更重返賣場看同款商品，確認蟲在密閉包裝內，質疑品管出包，告知賣場下架，並通報衛生局。
縣府衛生局表示，該商品製造商在台南，接獲投訴將函請台南市衛生局進一步查處。而電詢製造商，客服人員說明，可能是麵粉原料殘留蟲卵未除，加上保存環境問題，才讓蟲卵孵化成蟲，將向麵粉原料商確認並查明，同時也向消費者致歉。
吳姓民眾指出，他昨天到連鎖賣場購買1袋台南某業者生產的關廟拉麵，1袋有6塊獨立包裝，想說獨立包裝，後續比較好保存。他返家後，拆包裝將麵體下鍋煮，鍋內水面上卻浮出咖啡色小蟲，他以為蟲子是從外面掉進去，想說重煮就好。
沒想到，拆開另1包重煮，下麵後，鍋內水面又浮出蟲蟲，他原地嚇傻，直覺不對勁，仔細檢視保存期限到明年9月，更發現蟲子是在密封的獨立包裝內；他為此重返賣場查看架上同款商品，發現剩下2袋也是一樣，肉眼可見包裝內有蟲。
吳姓民眾表示，他質疑是品管出包，向賣場反映後接受退貨，賣場也立刻下架該款商品，並稱會向業者反映；但他不放心，仍有保留1包有蟲子的未拆封麵塊送交南投縣衛生局。衛生局對此表示，商品製造商在台南，將函請當地衛生局查處。
而經媒體電詢製造商，客服人員說明，因製麵原料是麵粉，懷疑是麵粉原料殘留蟲卵未除，加上保存環境問題，才讓蟲卵孵化成蟲，最近有接獲零星反映同樣狀況，將釐清是否為同批號產品，向麵粉原料商確認查明，同時也向消費者致歉。
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