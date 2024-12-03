台大醫院優先醫療方案、少數民眾才可簽？ 院方：詐騙

醫療詐騙事件頻傳，台大醫院近期接獲許多民眾通報，有人假冒該院院長吳明賢名義，在網路上兜售「台大醫院疾病終生疾病醫療保障」，甚至端出7折優惠、限額一千人，並明定疾病保障範圍，包括慢性疾病、重大疾病等，均可享有免費醫療、優先醫療服務。

院方表示，近期接獲許多民眾檢舉，在網路各種管道收到台大醫院醫療保障傳單，內容署名院長吳明賢，是偽造印信，感謝熱心民眾提供畫面，目前院方已在臉書、IG等管道，加強宣導民眾分辨假訊息，且不排除將內容移送警方偵辦。

台大醫院許多名醫掛號一位難求，有病友上網請人代排，院方也提供初診民眾專門診次等。根據該流出的「疾病保障醫療合約」，自合約簽訂日起，將提供民眾台大醫院醫療保障，還提出醫療保障，並以「慶祝兩大團隊跨國強強聯合」為由，開放「台灣地區客戶」瘦身配方，還提供「明賢教授」專供的「強效膠原因子」。

相關文件仿造公文形式，以「台灣大學醫學院附設醫院函」為標題，甚至有受文者、發文日期與字號，還有「院長吳明賢」字樣，並稱相關福利僅對收到函文的特定對象有效，絕不公開，甚至要求收到函文的民眾遵守保密協定，不可將文件公開。以假亂真的內容，讓民眾心生疑義，向台大醫院求證，才被證實為詐騙。