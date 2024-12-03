蕭副總統：社區據點高年級志工成台灣新力量象徵

台灣正面臨超高齡化挑戰，副總統蕭美琴今天說，老了並不等於不健康，社區關懷據點是核心力量，長輩與其在家獨老，不如到社區參與當志工，啟動善的循環，將成為台灣新力量象徵。

蕭副總統今天出席衛福部社會及家庭署「113年社區金點獎-社區照顧關懷據點/長期照顧服務人員聯合表揚典禮」，她致詞時回憶起過去在花蓮服務的日子，社區照顧關懷據點在推動高齡社會健康老化扮演重要角色。

蕭副總統說，關懷據點不僅是社區的核心，更是帶動活力與健康的關鍵場所，展現出台灣社會對高齡者的支持與尊重。與其在家獨老，不如到社區參與，激發活力，帶動健康，與朋友互相關懷，啟動善的循環，同時也讓家人與後輩安心。

蕭副總統提到，總統賴清德高度重視長照與社區照顧的推動，近年來社區關懷據點的數量不斷增加，長輩到據點擔任志工，投入服務的熱情與社會關懷精神，令她動容，進一步實現長輩自主自立健康生活的願景，成為台灣新的力量象徵。

今年度金點英雄個人獎的林玉敏就是蕭副總統口中的台灣新力量，她今年高齡90歲，畢業於社會學系，她一輩子都投入在社福領域，是「一日社福人，終生社福魂」這句話的真實寫照，退休前在實踐家專（現為實踐大學）擔任社福系老師，退休後在社區照顧關懷據點服務30年。

林玉敏學以致用獨創電話問安排序方式，將長輩分為高關懷、關懷、亞關懷、暖心等4種級別，用熱線我和你的方式，鼓勵還有行動能力外出的長輩多多到社區據點活動，提醒有慢性病的長輩定期吃藥、回診，當長者因身體狀況不便出門，則會主動走進孤單的爺奶家中，陪伴聊天。