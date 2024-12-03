快訊

公務員之死案延燒…勞動部認了報告「未盡完善」 已重啟調查

年初發現罹肺癌…傳劉家昌於台北榮總病逝？ 院方回應了

蕭副總統：社區據點高年級志工成台灣新力量象徵

中央社／ 台北3日電
副總統蕭美琴（右）主持衛福部「113年社區金點獎」頒獎，儀式完成後手舉大愛心向在場人士致意。聯合報系記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（右）主持衛福部「113年社區金點獎」頒獎，儀式完成後手舉大愛心向在場人士致意。聯合報系記者林俊良／攝影

台灣正面臨超高齡化挑戰，副總統蕭美琴今天說，老了並不等於不健康，社區關懷據點是核心力量，長輩與其在家獨老，不如到社區參與當志工，啟動善的循環，將成為台灣新力量象徵。

蕭副總統今天出席衛福部社會及家庭署「113年社區金點獎-社區照顧關懷據點/長期照顧服務人員聯合表揚典禮」，她致詞時回憶起過去在花蓮服務的日子，社區照顧關懷據點在推動高齡社會健康老化扮演重要角色。

蕭副總統說，關懷據點不僅是社區的核心，更是帶動活力與健康的關鍵場所，展現出台灣社會對高齡者的支持與尊重。與其在家獨老，不如到社區參與，激發活力，帶動健康，與朋友互相關懷，啟動善的循環，同時也讓家人與後輩安心。

蕭副總統提到，總統賴清德高度重視長照與社區照顧的推動，近年來社區關懷據點的數量不斷增加，長輩到據點擔任志工，投入服務的熱情與社會關懷精神，令她動容，進一步實現長輩自主自立健康生活的願景，成為台灣新的力量象徵。

今年度金點英雄個人獎的林玉敏就是蕭副總統口中的台灣新力量，她今年高齡90歲，畢業於社會學系，她一輩子都投入在社福領域，是「一日社福人，終生社福魂」這句話的真實寫照，退休前在實踐家專（現為實踐大學）擔任社福系老師，退休後在社區照顧關懷據點服務30年。

林玉敏學以致用獨創電話問安排序方式，將長輩分為高關懷、關懷、亞關懷、暖心等4種級別，用熱線我和你的方式，鼓勵還有行動能力外出的長輩多多到社區據點活動，提醒有慢性病的長輩定期吃藥、回診，當長者因身體狀況不便出門，則會主動走進孤單的爺奶家中，陪伴聊天。

朋友 老化 蕭美琴 長輩

延伸閱讀

新北瑞芳爪峰里共餐甜湯充滿愛 志工手做芋圓新鮮又健康

新北瑞芳新峰社區冬季送暖 近百長輩聽宣導領物資

畢生投入社福、擔任據點志工30年 90歲林玉敏獲金點獎

國際身心障礙者日 澎縣長盼給身障更多發展空間

相關新聞

影／食安出包...民眾煮賣場關廟拉麵 噁飄蟲屍嚇壞了

南投埔里吳姓民眾投訴，昨至連鎖賣場購買關廟拉麵，返家拆開獨立包裝下鍋煮麵，水面竟浮出咖啡色小蟲，原地嚇傻。經檢視未拆封的...

台大醫院優先醫療方案、少數民眾才可簽？ 院方：詐騙

醫療詐騙事件頻傳，台大醫院近期接獲許多民眾通報，有人假冒該院院長吳明賢名義，在網路上兜售「台大醫院疾病終生疾病醫療保障」...

嘉義又傳地震 學者：聽到地鳴表示離震央近

晚上6點04分，嘉義地區感到一陣地鳴短暫晃動，很多人都直接反應「地震！好大！」，最大震度4級，震央在嘉義縣水上鄉，目前嘉...

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

劉家昌年初發現罹肺癌…傳於台北榮總病逝？ 院方回應了

「流行音樂教父」劉家昌今天驚傳病逝，享壽83歲，台灣經紀人暫時未接電話，有媒體指出他香港友人證實他昨天病逝，並透露劉家昌...

北東明起濕答答！周六另波冷空氣來襲 低溫下探13度

受到東北季風影響，北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，明天起北東局部有雨，尤其東北部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。