劉家昌年初發現罹肺癌…傳於台北榮總病逝？ 院方回應了

「流行音樂教父」劉家昌今天驚傳病逝，享壽83歲，台灣經紀人暫時未接電話，有媒體指出他香港友人證實他昨天病逝，並透露劉家昌腦跟肺部有腫瘤，但不願積極治療，而劉家昌家人並未對外說明。

劉家昌不只享譽樂壇，後來更投身戲劇成為演員及電影導演，提攜的弟子幾乎都是傳奇歌手，包括劉文正、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君、尤雅、甄妮等。

據了解，劉家昌今年年初時，摸到右頸有一腫塊，就醫檢查發現竟罹患肺癌，且屬於最嚴重的情形，並與已故知名歌手鳳飛飛一樣，兩人都是罹患相同的肺癌，而劉家昌罹癌原因，主要與長期吸菸有關。

其實，劉家昌確診罹癌時，病情十分嚴重，並不願意接受治療，但在眾人鼓勵下，還是選擇接受治療，治療後，癌症所引發的疼痛等不適，一度好轉，可是，劉家昌的想法，就是不想待在醫院，不想接受治療，最後，眾人還是遵從劉家昌的意願，返家休養。

至於，外傳劉家昌病逝於台北榮總，院方於稍早否認。

依衛福部國健署指出，肺癌是生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，每年超過9000人死於肺癌，每年新增肺癌個案人數約有1萬3000人。肺癌成因中「吸菸」是影響最大的危險因子，其他包括環境因素，包括二手菸、空氣汙染、油煙、氡氣、石綿、砷，以及具有結核病、慢性阻塞性肺病病史或肺癌家族史疾病史等，也會增加肺癌機會。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康