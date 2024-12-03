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陳世凱點名桃園參加道安記者會 蘇俊賓：交長變訓導主任？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
針對桃園被點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任」。圖／聯合報系資料照片
針對桃園被點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任」。圖／聯合報系資料照片

交通部長陳世凱今主持道安會報，針對交通死亡數字點名桃園改善情況差，下周將請桃園北上參加記者會；桃園副市長蘇俊賓罕見強硬反擊「好歹看一下最新數據」，質問「部長化身訓導主任」，呼籲中央地方合作解決問題才是正辦。

交通部點名桃園交通事件30天內死亡人數有215名，桃園市交通局認為30天內死亡的影響因素很多，24小時內死亡的數據會比較精準，而桃園交通事故24小時內死亡人數截至11月底為153名，其中還有24名死因經檢警相驗調查與事故無關，但數字至今未刪除更正。

交通局指出，經檢警調查，有些死者在交通事故發生前就已身故，例如開車開到一半心肌梗塞自撞或休克撞上前車，都是死亡引發交通事故，但這類案件目前都被歸類在A1事故死亡人數當中。此外，民眾在車內燒炭輕生、車輛因手剎車沒拉滑動撞死路人等情都被算成A1事故，交通部應盡速刪除，以維數據公正性。

交通局表示，依交通部數據，桃園雖然死亡人數偏高，但交通事故總數與受傷人數已經下降，若論平均數據，桃園每10萬人死亡數8.28名，全國排第13名，每10萬人死傷數為1684名，位於全國第7名。此數據也包括交通部公路局管養的省道，省道A1死亡人數截至目前46名，將近整體3成。

蘇俊賓表示，市府有關注到交通事故需要加強的地方，最近也有了一些成效，部長其實不難調得到。而重大政策與改善要發揮效益須要時間，改善發生在一兩個月後應該是可以理解，不用那麼急著定義這些做法無效。

蘇俊賓也說，中央和地方不是應該共同合作，一起面對須要加強的課題嗎？至少行政院長卓榮泰一直讓他有這樣的感覺，怎麼一轉身，「部長化身為訓導主任了？」如果桃園對中央管轄的快速道路改善也覺得不理想，難道也要放棄溝通，「邀請交通部來參加記者會？」

蘇俊賓強調，地方與中央政府是合作解決問題的單位，各有職責、互相補位，共同解決問題才是正辦，「專業的部長大人，如果您真的是訓導主任，好歹也看一看最新的數據吧」，看完數字在比較各都，相信幕僚也不會建議部長下周改邀其縣市代表到交通部開記者會。

針對桃園被交通部長點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任了」。本報資料照片
針對桃園被交通部長點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任了」。本報資料照片
針對桃園被交通部長點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任了」。本報資料照片
針對桃園被交通部長點名北上參加道安會報記者會，桃園副市長蘇俊賓反擊「部長化身為訓導主任了」。本報資料照片

交通事故 桃園 蘇俊賓 陳世凱

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