嘉義又傳地震 學者：聽到地鳴表示離震央近

晚上6點04分，嘉義地區感到一陣地鳴短暫晃動，很多人都直接反應「地震！好大！」，最大震度4級，震央在嘉義縣水上鄉，目前嘉義縣、嘉義市未傳出災情，有嘉義人感到震動卻沒聽到地鳴。中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，聽到地鳴表示離震央近。

嘉義縣、市消防局表示，氣象署地震報告，晚上6點04分，苪氏規模3.9，地震深度5公里，位於嘉義縣政府東方18.7公里即嘉義縣水上鄉，各地震度嘉義市地區最大震度 4級、台南市3級、嘉義縣3級、雲林縣2級。

教授溫怡瑛表示，這次震央在水上鄉是比較少見，規模不大，震撼感有限，甚至有些人並沒有感受到，與之前中埔地震相差不遠，是不是有關連性，還要再觀察。

溫怡瑛表示，地鳴是當地震發生時，一小部分地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音，基本上是要很接近震央才會聽到；在地層裡面有空氣，當水份不見也會出現空隙，如果剛好出現震波壓縮就會產生如地鳴聲。地鳴大部分會比地震早感受到，通常聽到地鳴表示靠近震央，例如花蓮發生地震，嘉義這邊會感受到地震，但是不會聽到地鳴。

溫怡瑛提醒，日前因風災關係山區有些道路還在修復中，邊坡土石還不是很穩固，近來地震雖然規模不大，但淺層地震有可能造成落石發生，民眾外出旅遊到山區仍要小心。