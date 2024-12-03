聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 12/15進軍全國決賽

第18屆聯合盃作文大賽宜蘭初賽成績揭曉，今年共有1400人報名參賽，各組前5名優勝者今天在縣政府接受頒獎表揚。縣長林姿妙表示，縣府努力培養學生閱讀習慣，向下扎根，鼓勵親子共讀，感謝聯合報每年與縣府共同舉辦作文大賽，提供學生磨練寫作的舞台。

宜蘭初賽10月26日舉行，6組賽事作文題目，從國小中年級到高中職組分別是「我最喜愛的運動」，「我家的餐桌」，「與家人的『心』連結」，「關於我與○○的回憶」，「當生活慢下來」，「山林與我」。各組取前5名優勝者及30名佳作，共有210名學生將於12月15日到台北參加總決賽。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，邁入AI爆發時代浪潮，AI不斷擴散到生活中，浪潮中，人類關懷情感還在嗎？在地連結還在嗎？科技很重要，但沒有人文的科技是災難，所以今年作文大賽題目貼近生活化，希望孩子們的心與家人連結，也鼓勵大家走入山林，讓生活步調慢下來。

縣長林姿妙表示，寫作可以歷練人生，感謝聯合報長年與縣政府共同主辦作文大賽，讓學生把生活經驗與喜怒哀樂書寫下來，特別感謝辛苦耕耘的指導老師，為蘭陽文學付出並成就一片沃土，讓學生得以熱愛閱讀與寫作。

今天有不少家長出席頒獎典禮，安排由佛光大學學生協助典禮進行，包括縣議員黃定和、光復國小校長陳銘珍、復興國中校長李俊緯、東光國中校長陳志勇、羅東國中校長李苑翠與蘭陽女中校長陳銓等人也特別出席鼓勵學生，聯合報贈予感謝狀給縣政府與復興國中，感謝長年來協助賽事進行及提供場地。

縣府教育處表示，為了引導學生學會閱讀、思考與寫作，縣府規劃「宜蘭愛．悅讀」計畫，並與聯合報系合辦「聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽」，期待培養未來蘭陽的文藝人才，讓學生在閱讀與寫作中找到力量、擴展視野，共同推動優質閱讀教育。

宜蘭初賽各組優勝名單依序：國小中年級組光復林怡蓁，光復朱芸樂，大進張凱媗，北成楊昶軒，光復魏愷傑；國小高年級組光復邱沛晴，光復陳立晴，礁溪趙恩加，中山宋元曦，羅東游佩錡。