贈送終生疾病醫療保險？台大醫院：是詐騙
近期有民眾收到台灣大學附設醫院函，以院長吳明賢名義，贈送終生疾病醫療保險，稱簽約後醫療費用將全由台大醫院承擔。台大醫院今天表示，這是詐騙，呼籲民眾不要上當。
有民眾近期向台大醫院詢問，收到台大醫院函文，提供「疾病醫療保障贈送合約」。合約表示，鑒於台大醫院院長吳明賢秉持關愛「台灣同胞」的理念，經友好協商達成協議，自合約簽訂日起，免費贈送台大醫院終生醫療保險。
傳單並寫明，隨機挑選10名台灣本地客戶贈送台大醫院終生疾病醫療保險，「合同」簽訂領取及時生效，凡是身體疾病醫療費用均由台灣台大醫院全權承擔。並鑒於名額有限，嚴禁任何形式外傳通告內容，務必遵守保密規定，若有違反將依法追究相關責任。
台大醫院今天發布新聞稿表示，近期收到民眾詢問查證，因此對外說明這是詐騙，提醒民眾勿被仿真文件迷惑，「如果有這麼好康的事，我們早就衝一波」。
台大醫院表示，這絕對不是出自台大醫院或院長吳明賢的文件，不過因從內容與過往相關案件判斷，詐騙源頭應該是來自中國大陸，因此未再另外向警方報案，僅提醒民眾切勿上當。
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