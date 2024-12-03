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北東明起濕答答！周六另波冷空氣來襲 低溫下探13度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下受到東北季風影響，北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，低溫下探13度。聯合報系資料照
下受到東北季風影響，北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，低溫下探13度。聯合報系資料照

受到東北季風影響，北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，明天起北東局部有雨，尤其東北部山區有局部大雨發生機率，周六至下周一再受另一波東北季風冷空氣影響，成為這周降溫最明顯時刻，低溫下探13度。

張承傳說，明天至周五（4至6日）受到東北季風影響，大台北、東北部、東部地區有局部短暫陣雨，雖不會下一整天，但整體天氣偏陰涼，需留意東背部山區，因受地形作用影響，恐有局部大雨發生機率，而北部山區、東南部也會有零星短暫降雨，且降雨時間較長，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，張承傳表示，明天桃園以北、宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地區25至29度，各地低溫約16至19度；這3天迎風面水氣增多，降雨範圍擴大。

周六至下周一（7日至9日）將有另一波東北季風的冷空氣南下，雨勢雖相比周五來得小，但降雨範圍將擴大到桃園以北、東背部及東部地區；下周二東北季風減弱，但大台北、東半部地區仍有局部短暫雨。

張承傳指出，這一波冷空氣相比周五前的冷空氣較強，但由於台灣位於冷空氣的邊緣，因此強度未達到大陸冷氣團等級，但周六至下周一（7日至9日）這3天降溫有感。

中部以北、東北部將變冷，預估低溫降到13至15度，其他地區16、17度；北部高溫略降至20度，中南部仍有26、27度；下周二（10日）東北季風減弱，氣溫回升。

張承傳表示，依照目前資料來看，未來10天沒有大陸冷氣團發展趨勢，氣溫暫時不會有太大的變化。

另外，張承傳提醒，今天起至周四清晨（3至5日），雲林以南易有局部霧或低雲，影響能見度，行車用路需留意。

受到東北季風影響，明天北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，低溫下探13度。圖／中央氣象署提供
受到東北季風影響，明天北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，低溫下探13度。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 東北季風

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