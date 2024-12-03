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連2波東北季風水氣由多漸減 週末低溫探13度

中央社／ 台北3日電
氣象署今天表示，本週2波東北季風影響，明天至6日水氣較多，宜蘭山區留意局部大雨；第二波東北季風7日至9日影響，冷空氣較強，中部以北局部地區低溫下探至攝氏13度。聯合報資料照片
氣象署今天表示，本週2波東北季風影響，明天至6日水氣較多，宜蘭山區留意局部大雨；第二波東北季風7日至9日影響，冷空氣較強，中部以北局部地區低溫下探至攝氏13度。聯合報資料照片

氣象署今天表示，本週2波東北季風影響，明天至6日水氣較多，宜蘭山區留意局部大雨；第二波東北季風7日至9日影響，冷空氣較強，中部以北局部地區低溫下探至攝氏13度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至6日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，各地低溫約16至19度，桃園以北高溫約21至24度，中南部高溫約26至28度。

張承傳表示，7日起東北季風再增強，8、9日東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波東北季風冷空氣較強，中部以北低溫約13至15度；北部高溫約20、21度，整天偏涼冷，中南部高溫約26度，要留意日夜溫差。

張承傳提到，預估最冷的時間點會是9日清晨，竹苗近山區平地、嘉義局部空曠地區因輻射冷卻影響，可能有13、14度的低溫。

張承傳說，10日東北季風減弱，但預估11日又一波東北季風增強，迎風面北部、東北部偏涼。

降雨部分，張承傳指出，明天至6日水氣較多，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，宜蘭山區並有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部地區有零星短暫雨；7日至9日水氣減少，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部山區及東南部地區有零星短暫雨。

張承傳提醒，明天、5日彰化至台南地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；7日至9日東北季風較強，各沿海地區留意較強陣風。

低溫 東北季風 高溫

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