交通部線上遊戲推道安 邀親子玩交通安全保衛戰

交通部製作國民小學學童交通安全懶人包，並轉換成線上闖關小遊戲「交通安全保衛戰」，向下扎根道路安全觀念，即日起到2025年1月5日結合抽獎，鼓勵親子一起參與。

「交通安全保衛戰」網址為https://lograde.yam.com。

交通部今天舉行道安說明會表示，懶人包主要依各年級學童日常使用運具、通學交通環境及道安知識製作，透過淺顯易懂且活潑文宣，傳遞正確用路知識給家長、學生及教師。

交通部先推出低年級懶人包，主題包括「安全的走路」、「安全過路口」及「乘車安全」，將函請教育部轉全國各國小，轉知班級家長及家長會社群群組，中年級及高年級懶人包將分別於2024年底及2025年第1季推出。