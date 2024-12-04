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手機成癮全球困擾 新書盼給師長解方

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
新書《失控的焦慮世代》3日於台灣出版，關注親子議題的立委、官員與NGO都踴躍分享對手機成癮的擔憂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
新書《失控的焦慮世代》3日於台灣出版，關注親子議題的立委、官員與NGO都踴躍分享對手機成癮的擔憂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

青年自殺率愈來愈高，高中以前應該禁用手機？大塊文化3日舉行《失控的焦慮世代》新書發表會，作者海德特在書中呼籲16歲以前禁用社群軟體、高中不用手機。民進黨立委陳培瑜在記者會中希望政府、老師與家長一起面對相關問題，同黨立委張雅琳則建議讓小孩玩更多冒險遊戲、逐步減少對手機依賴。

一起面對手機成癮

對於此書，教育部學特司副司長許嘉倩致詞時說，如今大學生玩社團愈來愈少，也是因為手機的原因，這會讓青年交友圈縮小，導致更難找到伴侶，未來會推動數位教學指引，至於學校禁用手機部分，還要繼續蒐集意見再決定。

民進黨立委張雅琳表示，家長要更勇於讓小孩探索，甚至考慮課後補習用更多運動與活動替代，減少紙筆與接觸3C產品的時間。

「政府、老師、家長都要重視青年手機成癮問題。」同黨立委陳培瑜表示，她認識一位屏東偏鄉老師，決定專心教1、2年級的學生，同時開設「3C戒毒班」，與小孩深入討論手機的危害，還有跟小孩與家長溝通手機使用習慣，結果當地小孩的手機使用習慣真的有改善。

兒少社群焦慮增加

《失控的焦慮世代》一書中，作者海德特主張，由於1980年代後，父母為了保護兒童，讓小孩「以玩耍為主的童年」減少，加上2010年代開始「以手機為主的童年」增加，產生干擾兒童社交與神經發育的「童年大重塑」，讓小孩出現包括睡眠剝奪、社交障礙、注意力碎片化與手機上癮的症狀。

作者也有提出一系列建議，包括讓小孩多做家事、多嘗試用大眾交通工具在附近探索、鼓勵青春期小孩做兼職工作、玩冒險遊戲等。親子天下創辦人何琦瑜坦言，青年對於社交互動、沒收手機、發文與按讚的焦慮愈來愈高，書中建議16歲以前禁用社群軟體、高中不用手機等雖然很困難，但相當值得思考。

多玩非手機遊戲

大塊文化出版社創辦人郝明義表示，近年來青年面臨的困難包括手機成癮、校園心理輔導需求激增與15到24歲青年自殺率不降反升。此外，包括美國、英國與北歐也有遇到類似問題，這個世代的小孩發生什麼事情？為何青少年出現愈來愈多精神問題？盼透過此書激發更多討論。

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