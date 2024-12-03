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腸病毒罕見冬季流行、大小孩染病多 台大醫分析原因

中央社／ 台北3日電

今年腸病毒反常在冬季持續流行，就診人次創10年同期新高。台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅說，推測免疫負債造成今年染病大小孩比例較往年高，隨感染數增加要小心重症風險。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，11月24日至11月30日國內腸病毒門急診就診共2萬6426人次，與前週2萬6648人次持平，目前國內腸病毒疫情仍處近10年同期高點。

郭宏偉指出，上週就診人次以0至4歲幼兒為主（45.8%），但5至9歲（37.3%）及10至14歲（10.4%）占比呈增加趨勢。近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，今年累計7例腸病毒感染併發重症。

呂俊毅指出，今年染腸病毒的國小以上「大小孩」比例比往年多，還發生罕見冬季流行，推測是因2020年到2022年間在嚴格防疫措施下幾乎沒有腸病毒疫情，去年雖然開始有較多腸病毒個案，但沒有到非常多，導致許多孩子小時候沒得過、到了長大也還沒有免疫力，因此留下免疫負債，到今年仍在持續「還債」。

呂俊毅說，大小孩其實比較不會重症、今年重症數也未較往年多，也許可以鬆一口氣，但隨感染個案增加，重症數就可能跟著上升，如何不被傳染、被傳染不要變重症，非常重要。目前醫學上難確定哪些孩子會變重症，但是可以注意重症前驅症狀。

呂俊毅說明，若孩子比一般感冒發燒還要嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力，尤其若有某隻手或腳特別沒有力氣，務必盡快就醫；若孩子會像被嚇到一樣突然抽蓄，或有持續性嘔吐，就可能是腦壓上升，是病毒侵犯腦部造成腦炎的前兆；心跳超過每分鐘150下、很喘，也都是重症跡象。

「雖然現在有腸病毒71型疫苗，但腸病毒型別很多，不是每種都可以用疫苗預防」，呂俊毅提醒，洗手務必要用肥皂搓揉20秒以上，再用大量水沖洗；酒精無法完全消滅腸病毒，但不得已時，還是可以利用乾洗手減少病毒量。

疾管署發言人曾淑慧表示，最新統計腸病毒共造成420班停班課，比前週353班上升，分別為國小32班、幼兒園307班、其他81班，為5年同期新高；近期疫情處上下震盪，預估12月中達高峰，屆時單週就診人次上看3萬，至1月中下旬放寒假後才會脫離流行。

小孩 疫情 腸病毒

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