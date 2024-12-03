流感估12月中進入流行期 北部30多歲男發病7週亡

疾管署今天表示，10月起至12月2日，流感死亡、重症雙創10年同期新高，預估12月中旬進流行期。新增死亡病例，有北部30多歲慢性病男子，發病7週因併發肺炎及呼吸衰竭不治。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，流感季自今年10月1日起截至12月2日累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗；確定病例數及死亡數均為十年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧說明，11月24日至30日新增11例死亡，均A型H1N1，年齡介於30多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗；本流感季52例死亡均未接種本季流感疫苗。

死亡個案中較年輕者，疾管署防疫醫師林詠青說明，為北部30多歲男性，有氣胸及慢性肺病，沒有接種本季流感疫苗；10月上旬發燒、咳嗽有痰、呼吸困難，就醫檢查發現肺部異常，流感快篩為A型陽性。

林詠青指出，醫院給予抗病毒藥物治療，並研判有急性呼吸衰竭，收治加護病房；但個案在住院過程中，肺炎狀況持續惡化，於11月底發病約7週後過世，死因為A型流感併發肺炎及呼吸衰竭。

曾淑慧表示，上週門急診就診計7萬1419人次，與前週7萬1525人次持平，且流感站急診比例約10%，尚未進入流行期；目前仍預估流感會在12月中旬進入流行期，將持續討論何時啟動擴大公費抗流感藥物使用對象。

疾管署統計，截至12月3日止，公費流感疫苗接種數約543.8萬人次（疫苗使用率約82.6%），剩餘114.9萬劑；其中自11月15日起實施「113年度提升65歲以上長者與6歲以下幼兒流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，截至12月2日累計18天已接種約55.3萬人次，相較去年同期增加6%，顯示獎勵措施成功刺激打氣。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗部分，接種數仍持續高於去年，已累計接種151.4萬人次，為去年同期（55.8萬）2.7倍。隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。