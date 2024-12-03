快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

同時接任兩美術館館長 李玉玲：雙「館」齊下治理

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
高雄市立美術館前館長李玉玲（左二），今接任亞洲大學現代美術館，以及籌備中的中國醫藥大學醫學美術館館長職務。圖／亞洲大學提供
高雄市立美術館前館長李玉玲（左二），今接任亞洲大學現代美術館，以及籌備中的中國醫藥大學醫學美術館館長職務。圖／亞洲大學提供

高雄市立美術館前館長李玉玲，今接任亞洲大學現代美術館，以及籌備中的中國醫藥大學醫學美術館館長職務。她在今的布達典禮上說，將循著「中亞聯大」的兩校特殊脈絡，以「亞洲性」和「健康福祉」雙「館」齊下，做為未來的治館理念。

中醫大董事長、亞大創辦人蔡長海親自出席，他說，中醫大醫學美術館明年2月動工，預計2028年完工啟用。希望借助李玉玲，讓「中亞聯大」兩座世界級美術館緊密合作，帶動新的藝術動能，開拓兩校在國際藝文、醫療教育相關領域的能見度，並在國際藝文界發光發亮。

他說，現代美術館由「普立茲克獎」得主安藤忠雄設計，開啟了藝術界的「幾何詩篇」。他在2017年再委託有「普立茲克獎教父」稱號、曾設計西班牙畢爾包古根漢美術館的美國設計大師法蘭克．蓋瑞，在中國醫藥大學水湳校區興建新的醫學美術館。蓋瑞雖已96歲，但也將在動工時親自來台，這也是他所設計的全球第1棟醫學美術館。

中醫大校長洪明奇說，中醫大美術館建築外觀以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，捕捉光線，展現如同水彩畫般的繽紛效果，開館營運後一定能成為中台灣醫學校園中的藝術新地標。相信李玉玲必將為美術館注入新的活力與創意，並帶動「雙館」成為連結社會與藝術的重要橋樑。

亞大校長蔡進發說，李玉玲肩挑兩館之責，相信在她的帶領下能展開雙館領航的嶄新時代，並以創新展覽、藝術教育和國際合作為基礎，推動藝術與文化的交融，成為大眾心靈的「美術課堂」，成為藝術愛好者的「精神美術館」。

李玉玲說，美術館不僅是展示藝術作品的場所，更是激發夢想和創造新意義的平台，應該具備開放性、延展性，希望將藝術和醫療結合，透過美術館促進跨領域對話，同時以觀眾為核心，將藝術帶入校園和社區，帶動文化交流和城市發展。

李玉玲是美國紐約大學藝術學院現代、當代藝術史暨建築史博士，曾任台北市立美術館展覽組長、台新銀行文化藝術基金會藝術總監，2016年至2023年擔任高雄市立美術館館長。

中醫 醫學 高雄市立美術館

延伸閱讀

故宮69萬件藏品修復師僅16人 台師大建教合作畢業生有望到故宮任職

嘉基醫院天橋有暖陽 17幅小陽光畫作傳遞勇氣與希望

台師大與故宮合作 開跨域課程、促文物保存修復

超人氣《田中達也特展》2025年強勢回歸！160件微縮新作 盡展日本見立藝術魅力

相關新聞

北東明起濕答答！周六另波冷空氣來襲 低溫下探13度

受到東北季風影響，北東有雨，周六再迎另一波東北季風冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，明天起北東局部有雨，尤其東北部...

連2波東北季風水氣由多漸減 週末低溫探13度

氣象署今天表示，本週2波東北季風影響，明天至6日水氣較多，宜蘭山區留意局部大雨；第二波東北季風7日至9日影響，冷空氣較強...

最大震度4級！嘉義18：04發生規模3.9地震 4縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，嘉義今晚6時4分發生規模3.9地震，震央位於嘉義縣水上鄉，地震深度5公里，屬於極淺層地...

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

嘉義又傳地震 地鳴晃動「好大！」

晚上6點04分，嘉義地區感到一陣地鳴短暫晃動，很多人都直接反應「地震！好大！」，最大震度4級，震央在嘉義縣水上鄉，目前嘉...

代孕脫鉤設專法？邱泰源：最開放態度尋最好方式

人工生殖修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部決定脫鉤處理，綠委建議另立專法，衛福部長邱泰源說，社會要往前走，無共識內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。