同時接任兩美術館館長 李玉玲：雙「館」齊下治理

高雄市立美術館前館長李玉玲，今接任亞洲大學現代美術館，以及籌備中的中國醫藥大學醫學美術館館長職務。她在今的布達典禮上說，將循著「中亞聯大」的兩校特殊脈絡，以「亞洲性」和「健康福祉」雙「館」齊下，做為未來的治館理念。

中醫大董事長、亞大創辦人蔡長海親自出席，他說，中醫大醫學美術館明年2月動工，預計2028年完工啟用。希望借助李玉玲，讓「中亞聯大」兩座世界級美術館緊密合作，帶動新的藝術動能，開拓兩校在國際藝文、醫療教育相關領域的能見度，並在國際藝文界發光發亮。

他說，現代美術館由「普立茲克獎」得主安藤忠雄設計，開啟了藝術界的「幾何詩篇」。他在2017年再委託有「普立茲克獎教父」稱號、曾設計西班牙畢爾包古根漢美術館的美國設計大師法蘭克．蓋瑞，在中國醫藥大學水湳校區興建新的醫學美術館。蓋瑞雖已96歲，但也將在動工時親自來台，這也是他所設計的全球第1棟醫學美術館。

中醫大校長洪明奇說，中醫大美術館建築外觀以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，捕捉光線，展現如同水彩畫般的繽紛效果，開館營運後一定能成為中台灣醫學校園中的藝術新地標。相信李玉玲必將為美術館注入新的活力與創意，並帶動「雙館」成為連結社會與藝術的重要橋樑。

亞大校長蔡進發說，李玉玲肩挑兩館之責，相信在她的帶領下能展開雙館領航的嶄新時代，並以創新展覽、藝術教育和國際合作為基礎，推動藝術與文化的交融，成為大眾心靈的「美術課堂」，成為藝術愛好者的「精神美術館」。

李玉玲說，美術館不僅是展示藝術作品的場所，更是激發夢想和創造新意義的平台，應該具備開放性、延展性，希望將藝術和醫療結合，透過美術館促進跨領域對話，同時以觀眾為核心，將藝術帶入校園和社區，帶動文化交流和城市發展。

李玉玲是美國紐約大學藝術學院現代、當代藝術史暨建築史博士，曾任台北市立美術館展覽組長、台新銀行文化藝術基金會藝術總監，2016年至2023年擔任高雄市立美術館館長。