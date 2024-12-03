「失控的焦慮世代」正發生 網路成癮侵蝕兒少身心

點出孩童因手機與網路社群加劇心理健康惡化的「失控的焦慮世代」席捲美國書市，近期在台灣推出繁體中文版。大塊文化董事長郝明義指出，大人必須正視問題，更得對未來世代付出行動。

「失控的焦慮世代」（The Anxious Generation）的作者，是美國紐約大學史登商學院教授、社會心理學家海德特（Jonathan Haidt），他詳盡研究手機餵養世代兒童的心理疾病起因，並試圖找尋對策。

海德特指出，在1980年代「玩耍為主的童年」逐漸式微後，2010年智慧型手機的流行更把孩子推向「以手機為主的童年」，這讓孩子處於前所未有的危險境地，開始出現睡眠剝奪、社交障礙、注意力碎片化、手機上癮等症狀。此書今年一問世，即登上紐約時報和亞馬遜暢銷榜首，在全球激起巨大回響。

繁體中文版出版社、大塊文化今天舉辦「失控的焦慮世代」新書發表會暨記者會，教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩、立委陳培瑜與張雅琳、兒福聯盟副主任呂佳育、「為台灣而教」創辦人劉安婷等到場響應，分享從台灣出發觀察。

兒福聯盟副主任呂佳育指出，在兒盟今年針對台灣國高中生使用網路社群調查中，從逾1.2萬份有效問卷裡，發現有95%孩子都有使用社群媒體，平均10.8歲就擁有手機、11歲開始使用社群媒體，一個人約擁有3.5個社群帳號。不過，社交平台應不允許13歲以下兒童註冊，真實數據更凸顯平台年齡認證無法落實的問題。

呂佳育補充，問卷裡發現孩子平均一周使用網路時間為35小時，且3成更超過被列為網路成癮界定項目的42小時，情緒困擾、焦慮、人際互動等問題都顯現於重度成癮的孩子身上。

額外得注意的是，超過5成孩子都回覆有不愉快的網路經驗，包含網路詐騙、色情訊息或個資詐騙等，呂佳育表示，「年齡驗證與資訊推播必須更有限制，台灣憂心的現象與世界其他地方都一樣」。

大塊文化董事長郝明義坦言，這幾年明確感受到兒童與青少年手機多巴胺上癮問題，校園輔導需求亦激增。他從台灣自殺防治中心「全國各年齡層自殺死亡率（民國83至111年）」圖表發現，102至111年間大部分族群都有下滑趨勢，然而15至24歲年齡層粗死亡率（每十萬人口）卻從5.2%攀升至10.7%，就連14歲以下小朋友也從過去的0.1%上升到0.7%。

郝明義提到，在世界承受COVID-19的生理瘟疫後，現在不分地區語言、每個人都得面對這場心理瘟疫，「這是一本站在時代關口，提醒我們要對未來世代付出更多關心與行動的書」，這不只是要幫助孩子的課題，也是幫助大人的課題，「畢竟是我們大人形成了這些問題， 我們得一起努力」。

出版社將於13日在台北誠品松菸安排「失控的焦慮世代」新書分享會，邀請立委陳培瑜與諮商心理師陳志恆對談。

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