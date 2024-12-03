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代孕脫鉤設專法？邱泰源：最開放態度尋最好方式

中央社／ 台北3日電
衛福部長邱泰源今天表示，衛福部針對人工生殖法，一直以來都準備2種修法版本，「這並不是政策急轉彎。」聯合報系記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源今天表示，衛福部針對人工生殖法，一直以來都準備2種修法版本，「這並不是政策急轉彎。」聯合報系記者林琮恩／攝影

人工生殖修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部決定脫鉤處理，綠委建議另立專法，衛福部長邱泰源說，社會要往前走，無共識內容將以最開放態度，繼續尋求對民眾最好處理方式。

邱泰源今天下午出席衛福部社會及家庭署「113年社區金點獎-社區照顧關懷據點/長期照顧服務人員聯合表揚典禮」，後會接受媒體聯訪時，被問到衛福部決定代理孕母脫鉤處理，被外界質疑政策急轉彎，他重申，代理孕母脫鉤版本一直以來都有在進行，不是急轉彎。

邱泰源說，人工生殖修法草案增訂代理孕母制度自今年5月以來，經歷多次公聽會及專家會議討論，意見相當多元。雖然修法方向受到高度關注，但基於社會共識尚未成熟及爭議性考量，將持續以開放態度討論相關配套措施，並參考國外經驗，確保孩子與代孕者權益。

針對部分立委建議額外制定「代孕專法」，媒體詢問衛福部是否有相關後續規劃方向，邱泰源表示，衛福部將蒐集更多資料，以開放態度處理，繼續尋求對人民最好的處理方式。代孕脫鉤版本的修正草案正進行最後處理，尚須完成法規行政程序，期望能儘速送入行政院。

「社會要往前走」，邱泰源說，尋求社會共識是修法的重要基礎，針對爭議較大的議題會繼續溝通，希望在減少對立的情況下推進修法，讓社會更加和諧。對於已有共識的部分，將優先進入修法討論，持續以專業角度，為民眾設計完善的政策。

修法 衛福部 邱泰源

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