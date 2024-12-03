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代孕法案臨時大轉彎 關鍵原因傳「民進黨團操作」？

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽表示，對於國健署的政策急轉彎非常錯愕，民進黨曾有多位立委連署支持代理孕母制度，不明白為何一天之內立場丕變，質疑是「民進黨團操作」。圖／本報資料照片
國民黨立委陳菁徽表示，對於國健署的政策急轉彎非常錯愕，民進黨曾有多位立委連署支持代理孕母制度，不明白為何一天之內立場丕變，質疑是「民進黨團操作」。圖／本報資料照片

代理孕母政策大轉彎，在不到5個小時內，國健署從沒有預設立場，到明確表示代理孕母與「人工生殖法」脫鉤處理，國民黨立委陳菁徽表示錯愕，民進黨曾有多位立委連署支持代理孕母制度，不明白為何一天之內立場丕變；到底是衛福部的決定，或民進黨黨團大會決議？尚無法得到回應。

陳菁徽辦公室指出，二日一早，民進黨團內部會議後，隨即召開記者會，主張「人工生殖與代理孕母是兩件事，要分開處理。」相隔沒多久，國健署即發出新聞稿，考量部分內容社會爭議太大，尚待更多溝通，先把爭議很大的代理孕母部分脫勾處理。

陳菁徽認為，民進黨立法院黨團記者會非常突然，一早已先閉門密談，接著馬上召開，有別於會議通常前一天通知，異常舉動是否為周四立法院的會議鋪陳。當天欲進行多項議程，有太多戰場，將引發朝野激烈攻防，包括114年度中央政府總預算案，質疑民進黨決定先轉移「人工生殖法」修正草案的焦點。

另外，十二月二日上午國健署長吳昭軍接到記者電話採訪時，提到「正在部裡開會」，代孕政策臨時轉彎的另一關鍵，是否為衛福部的決定，或是民進黨黨團大會的決議，尚無法得到回應。

吳昭軍強調，代母孕母制度是否確定脫鉤進行，仍待專家會議討論、定調最後的政策，對於各界的聲音皆虛心指教，希望不要做各種臆測。

對於昨日民進黨團的記者會議之後，國健署就改變原來的「無預設立場」，陳菁徽表示，個人一直認為「人工生殖法」是一個民生法案，竟在一天之內轉變成為政治法案，希望回歸到每個人享有平等的生育機會。

代理孕母 民進黨 陳菁徽

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