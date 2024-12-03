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多肉植物組盆平價且繽紛 社大教你DIY

中央社／ 台北3日電
農業部種苗改良繁殖場表示，多肉植物平價且繽紛多樣，購買3、4種多肉植物組盆僅新台幣數十元，深受許多民眾喜愛。（種苗改良繁殖場提供）中央社
農業部種苗改良繁殖場表示，多肉植物平價且繽紛多樣，購買3、4種多肉植物組盆僅新台幣數十元，深受許多民眾喜愛。（種苗改良繁殖場提供）中央社

多肉植物小巧可愛療育人心，許多民眾喜愛。苗改場今天表示，直接購買3、4種的組盆僅新台幣數十元，平價且繽紛多樣，3到5天注意保持土壤濕度即可，可上社大選課學DIY組盆。

農業部種苗改良繁殖場副研究員徐麗芬接受中央社記者電話訪問時指出，剛結束的新社花海活動是把握休耕期舉辦，因應多肉植物深具療癒與趣味受到民眾喜愛，今年活動特地規劃多肉植物展區，造景多樣化、色彩繽紛，吸引不少親子打卡拍照。

雖然展期結束，她說，一般市售就能買到3、4種常見品種組合好的多肉植物組盆，非常平價，僅約幾十元，且很好照顧，3到5天注意一下土壤，維持濕度即可，觀賞數年都沒問題；多肉植物的盆器底部會比較多洞，讓水排出透氣，以免過多水分導致根部爛掉，但要放窗邊，因為需要有日照行光合作用。

平價也不是全面，像是收藏品種就要數百到數千元，徐麗芬舉例，龜甲牡丹、玉扇、高文鷹爪，這類則會通常是單一品種栽植觀賞。除了網路電商有售，她說，可至田尾產地選購。

今年新社花海展出十二之捲、寶草、雙飛蝴蝶。苗改場指出，為珍貴品種。不過對照網路市售價格，則有數十元，也有數百元不等。

由於多肉植物深具療癒力，有民眾想自己動手做組盆。徐麗芬說，除了坊間有業者開課，不少社大也有開辦類似課程，可以報名參加，成為專業的綠手指。

多肉植物 新社花海

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