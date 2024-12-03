畢生投入社福、擔任據點志工30年 90歲林玉敏獲金點獎

衛福部今天舉辦第10屆「社區金點獎」頒獎典禮，共45團體獲獎，包括15個團體獎，5位社區金點英雄及25位長期照顧金點英雄。最高齡的獲獎者是90歲的林玉敏，她一生奉獻社福領域，退休前在實踐家專（現實踐大學）社福系任教，退休後在民權社區照顧關懷據點服務30年，還創建一套獨有的電話問安排序方式。

林玉敏獲得的是金點英雄（個人獎）。她畢業於社會學系，一生學以致用，除在社福系任教，更投入社區關懷據點服務多年。她表示，自己很早就將電話問安服務，分為高關懷、關懷、亞關懷、暖心4種級別，採取不同措施，針對還能走出家門的長者，鼓勵他們到社區活動，對於因為身體疾病難以出門者，則主動進入家門，關懷他們的需要，或陪伴老人家到醫院就醫。

截至10月全台老人人數已達445萬3213人，占總人口19.03%，為服務地方長者，截至今年9月，全台已設置4949處社區關懷據點。衛福部長邱泰源說，未來將進一步擴大服務，以服務對象共榮、空間通用為目標，他並呼籲全國人民鼓勵高齡者參與社區活動，成為志工，為自己的生命賦予更多意義。

邱泰源表示，本次最年長的入圍者高齡90歲，仍持續貢獻己力，可說是高齡典範，台灣人口快速老化，為因應人口結構變遷，政府與民間部門修力，推動「高齡社會白皮書」及「因應超高齡社會對策方案」，致力延長國人健康餘命，並延緩失能、失智，盼透過各項政策，幫助長者自主、自立生活，實現健康台灣。

副總統蕭美琴表示，自己在花蓮服務期間，經常在基層社區關懷據點走動，深知據點是社區最核心之處，居民都會到據點活動，充滿能量的討論大小事宜，共同為社區發展努力，是展現台灣退而不休、持續精進的重要力量；全球面臨高齡化，據點重要目標是讓長者不論幾歲，都要活得健康，鼓勵全台民眾，與其獨老，不如一起活動、促進健康。