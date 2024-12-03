9-10月發票21人中千萬獎項 他最幸運只花5元
財政部賦稅署今天公布9-10月統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎發票開出21張、特獎200萬元開出14張，其中最幸運的千萬獎項得主是一位繳交Foodpanda平台費的民眾，只花了5元就中了千萬大獎；此外，一位民眾在台中的101文具天堂花19元買東西，也成了千萬得主。
200萬獎項方面，最幸運的是一位支付電支提領手續費的民眾，花了30元就中200萬元。也有一位民眾在台南柳營區的全聯買33元的食品，也中了200萬元。
9-10月統一發票中獎號碼11月25日已開出，特別獎中獎號碼為28630525，特獎中獎號碼90028580。領獎期間自113年12月6日起至114年3月5日止。
賦稅署官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。
此外，中獎民眾若已在113年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，113年9-10月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自113年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在113年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎App，於執行該App之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於指定兌獎據點領獎。
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