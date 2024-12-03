9-10月發票21人中千萬獎項 他最幸運只花5元

財政部賦稅署今天公布9-10月統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎發票開出21張、特獎200萬元開出14張，其中最幸運的千萬獎項得主是一位繳交Foodpanda平台費的民眾，只花了5元就中了千萬大獎；此外，一位民眾在台中的101文具天堂花19元買東西，也成了千萬得主。

200萬獎項方面，最幸運的是一位支付電支提領手續費的民眾，花了30元就中200萬元。也有一位民眾在台南柳營區的全聯買33元的食品，也中了200萬元。

9-10月統一發票中獎號碼11月25日已開出，特別獎中獎號碼為28630525，特獎中獎號碼90028580。領獎期間自113年12月6日起至114年3月5日止。

賦稅署官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。