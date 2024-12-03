付foodpanda 5元平台費成千萬富翁！ 統一發票中獎清冊一次看
今年9至10月期統一發票中獎號碼已於8月25日開獎，1,000萬元特別獎共開出21張，財政部賦稅署3日公布統一發票中獎清冊，台北市信義區有人支付foodpanda 5元平台費、台中烏日有人在101文具天堂花費19元，僅花少少金額就幸運成為千萬富翁。
今年9-10月期統一發票1,000萬元中獎號碼為「28630525」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「90028580」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「27435934」、「39666605」、「02550031」。
賦稅署提醒，領獎期間從2024年12月6日起至2025年3月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證，非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代，及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言