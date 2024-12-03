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21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

付foodpanda 5元平台費成千萬富翁！ 統一發票中獎清冊一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
發票千萬要留好。記者陳恩惠／攝影
發票千萬要留好。記者陳恩惠／攝影

今年9至10月期統一發票中獎號碼已於8月25日開獎，1,000萬元特別獎共開出21張，財政部賦稅署3日公布統一發票中獎清冊，台北市信義區有人支付foodpanda 5元平台費、台中烏日有人在101文具天堂花費19元，僅花少少金額就幸運成為千萬富翁。

今年9-10月期統一發票1,000萬元中獎號碼為「28630525」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「90028580」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「27435934」、「39666605」、「02550031」。

賦稅署提醒，領獎期間從2024年12月6日起至2025年3月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證，非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代，及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

千萬中獎清冊。財政部提供
千萬中獎清冊。財政部提供
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統一發票 身分證

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