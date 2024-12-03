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進口越南黑胡椒粒「驗出蘇丹紅」仍有百餘公斤尚未封存

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
食藥署抽驗進口黑胡椒業者，其中新北市管轄姚華有限公司輸入的黑胡椒粒、黑胡椒粗粒；碩禾有限公司自越南輸入的黑胡椒粉，皆驗出蘇丹色素四號。圖／新北衛生局提供
食藥署抽驗進口黑胡椒業者，其中新北市管轄姚華有限公司輸入的黑胡椒粒、黑胡椒粗粒；碩禾有限公司自越南輸入的黑胡椒粉，皆驗出蘇丹色素四號。圖／新北衛生局提供

食藥署抽驗進口黑胡椒業者，其中新北市管轄姚華有限公司輸入的黑胡椒粒、黑胡椒粗粒；碩禾有限公司自越南輸入的黑胡椒粉，皆驗出蘇丹色素四號。新北衛生局已立即命業者下架回收，並封存410.5公斤，不過仍有105.9公斤尚未回收，衛生局將移請檢調單位後續偵辦。

姚華有限公司10月26日自越南輸入黑胡椒粒、黑胡椒粗粒(有效日期：114年10月13日)，及碩禾有限公司9月21日自越南輸入的黑胡椒粉(有效日期：115年9月1日)，皆檢出蘇丹色素四號，涉違法食安法第15條第1項第10款規定，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

新北衛生局說，經查姚華公司該批黑胡椒粒及黑胡椒粗粒進口量共計480公斤，已販售128.3公斤予散客及東南亞商店，衛生局已將庫存351.7公斤全數封存，截至12月2日止已回收53.6公斤；碩禾公司該批黑胡椒粉進口量共90公斤，已販售31.2公斤予散客及東南亞商店，目前陸續回收中，另庫存58.8公斤已由倉儲地所轄衛生局全數封存。

衛生局呼籲，蘇丹色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料自主管理，切勿心存僥倖、以身試法，衛生局將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者。

衛生局 黑胡椒

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