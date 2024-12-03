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收冬時節福菜飄香 苗栗公館鄉客家福菜嘉年華14日、15日登場
苗栗縣公館鄉收冬時節福菜飄香， 今年客家福菜嘉年華活動12月14日、15日苗栗特色館登場，並以福菜特色料理辦桌，公館鄉農會今天邀請民眾到公館鄉，體驗特有客家農村文化與生活。
公館鄉是福菜的故鄉，每年秋收後的農田種植芥菜，醃漬製成酸菜、福菜、梅乾菜，空氣飄散著福菜的香氣，今年客家福菜嘉年華活動以「新食福菜 大發福財」主題，14日、15日上午9點至下午5點在苗栗特色館舉辦，鄉農會邀請在地廚師徐治強以福菜是主角，設計福氣香煎魚塊、豆豉青椒福菜、福菜肉片湯、福菜肉丸、福菜肉末義大利麵、福菜桂竹筍滷肉、福菜悶魚。
今天記者會，福菜特色料理端上桌，色、香、味引人垂涎，鄉農會指出，福菜嘉年華活動安排藝文表演，福菜市集、揉芥菜跟擠福菜DIY體驗，還有家政班販售紫米飯糰、酸菜白肉肚片湯、酸菜蛋糕、酸菜菜包、梅干扣肉、酸菜福氣包、梅干糯米飯、福菜貢丸湯、梅干滷肉飯、福菜粽子、梅干粽子、梅干御飯糰等美食。
特色館會場設置芥菜加工三部曲的展示區，供遊客體驗從芥菜到酸菜、福菜、梅干菜的過程，後方農田則讓民眾體驗紮稈、堆稈棚等農村生活，此外，特色館內的公館產業故事館，則是呈現完整的福菜產業脈絡，並新增在地的稻米產業文化。
公館鄉農會指出，今年福菜饗宴以客家福菜為核心辦桌，白斬雞、熅炕肉、蘿蔔三代雞湯、熅芥菜、客家小炒、薑絲炒大腸、清蒸魚、筍干、當季時蔬等料理，14日、15日中午各18桌，1桌5000元，即日至12月10日開放訂桌，專線:037-225296。
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