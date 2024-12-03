快訊

中科院九鵬基地藥柱燃燒釀意外 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

越南胡椒驗出蘇丹色素 已近160公斤流入市面

中央社／ 台北3日電

衛福部食藥署今天表示，因日前越南、南非黑胡椒產品遭檢出蘇丹色素，經擴大清查，檢驗共43批，結果3批不符規定、1批檢驗中，共已近160公斤流入市面，緊急啟動回收。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天表示，食藥署持續與地方政府衛生局合作擴大在後市場清查越南胡椒，已針對產品尚在有效日期內的31家進口商所輸入越南胡椒，抽驗總計42批，檢驗結果38批未檢出蘇丹色素，3批檢出蘇丹色素不符規定、1批檢驗中。

林金富說明，這3批檢出蘇丹色素不符規定的胡椒，其中2批為新北市姚華有限公司自越南輸入的「黑胡椒粗粒」及「黑胡椒粒」，共計480公斤，已售出128.3公斤予6縣市9家業者，新北市政府衛生局已令業者立即下架回收，截至昨天總計下架回收53.6公斤；另現場庫存產品共351.7公斤，已全數封存。

林金富表示，另1批為新北市碩禾有限公司自越南輸入之「黑胡椒粉」，共計90公斤，已售出31.2公斤。新北市政府衛生局已令業者立即下架回收，下游流向仍在清查中，另現場庫存產品共58.8公斤已全數封存。

南非胡椒方面，林金富表示，後市場僅追到1批產品，經檢驗未檢出蘇丹色素。

食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，也有2批越南進口黑胡椒產品遭驗出蘇丹色素，均為姚華有限公司進口黑胡椒粒，共500公斤，國外負責廠商為「越台旅遊服務貿易有限責任公司」，均銷毀或退運。林金富說，目前看起來以越南胡椒產品風險較高。

食藥署上週公布邊境查驗不合格名單，其中有3批、共1436公斤從中國、南非及越南進口的辣椒樹脂、黑胡椒粒、黑胡椒粉等產品，被檢出蘇丹色素，遭邊境攔截；食藥署將中國、越南及南非相關產品納入監視查驗對象至民國114年11月，至於問題產品的製造廠則列入永久禁止輸入名單。

食藥署表示，食品含有蘇丹色素已涉違反「食品安全衛生管理法」，依法可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金，含有蘇丹色素的產品，應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，邊境查驗倘食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。

色素 蘇丹

延伸閱讀

食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

16公噸大閘蟹「戴奧辛超標」 違規名單最快周二揭曉

迪卡儂運動水袋出包 食藥署溶出雜質…竟超標6.6倍

相關新聞

9-10月發票21人中千萬獎項 他最幸運只花5元

財政部賦稅署今天公布9-10月統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎發票開出21張、特獎200萬元開出14張，其中最幸運的...

付foodpanda 5元平台費成千萬富翁！ 統一發票中獎清冊一次看

今年9至10月期統一發票中獎號碼已於8月25日開獎，1,000萬元特別獎共開出21張，財政部賦稅署3日公布統一發票中獎清...

食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

蘇丹紅風暴再起？衛福部食藥署連續2周公布，在邊境攔截到越南進口黑胡椒粒含蘇丹色素，食藥署與地方政府衛生局合作擴大清查越南...

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

這杯請你喝…大夜店員一臉疲憊她遞「暖心拿鐵」 眾人共鳴：會想哭

有一名女網友在論壇Dcard上以「今天買咖啡隨手多做了一件小事」為題發文，她表示，清晨五點半，去711買咖啡，看見拿鐵第二杯半價優惠，就順手買了兩杯，然後將其中一杯遞給店員說「這杯請你喝，辛苦了。」她看到店員臉上浮現又驚又喜的笑容。這樣的小舉動帶來這麼大的溫暖，讓她感到很美好。貼文一出，引發網友熱議。

陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

衛福部食藥署今公布，一批從中國大陸輸入的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，不合格產品共1萬4652公斤已退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。