越南胡椒驗出蘇丹色素 已近160公斤流入市面

衛福部食藥署今天表示，因日前越南、南非黑胡椒產品遭檢出蘇丹色素，經擴大清查，檢驗共43批，結果3批不符規定、1批檢驗中，共已近160公斤流入市面，緊急啟動回收。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天表示，食藥署持續與地方政府衛生局合作擴大在後市場清查越南胡椒，已針對產品尚在有效日期內的31家進口商所輸入越南胡椒，抽驗總計42批，檢驗結果38批未檢出蘇丹色素，3批檢出蘇丹色素不符規定、1批檢驗中。

林金富說明，這3批檢出蘇丹色素不符規定的胡椒，其中2批為新北市姚華有限公司自越南輸入的「黑胡椒粗粒」及「黑胡椒粒」，共計480公斤，已售出128.3公斤予6縣市9家業者，新北市政府衛生局已令業者立即下架回收，截至昨天總計下架回收53.6公斤；另現場庫存產品共351.7公斤，已全數封存。

林金富表示，另1批為新北市碩禾有限公司自越南輸入之「黑胡椒粉」，共計90公斤，已售出31.2公斤。新北市政府衛生局已令業者立即下架回收，下游流向仍在清查中，另現場庫存產品共58.8公斤已全數封存。

南非胡椒方面，林金富表示，後市場僅追到1批產品，經檢驗未檢出蘇丹色素。

食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，也有2批越南進口黑胡椒產品遭驗出蘇丹色素，均為姚華有限公司進口黑胡椒粒，共500公斤，國外負責廠商為「越台旅遊服務貿易有限責任公司」，均銷毀或退運。林金富說，目前看起來以越南胡椒產品風險較高。

食藥署上週公布邊境查驗不合格名單，其中有3批、共1436公斤從中國、南非及越南進口的辣椒樹脂、黑胡椒粒、黑胡椒粉等產品，被檢出蘇丹色素，遭邊境攔截；食藥署將中國、越南及南非相關產品納入監視查驗對象至民國114年11月，至於問題產品的製造廠則列入永久禁止輸入名單。

食藥署表示，食品含有蘇丹色素已涉違反「食品安全衛生管理法」，依法可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金，含有蘇丹色素的產品，應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，邊境查驗倘食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。