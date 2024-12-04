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1至9月交通死亡降2.7% 陳世凱：不滿意、再改進

中央社／ 台北3日電

交通部今天舉行道安說明會，1至9月交通死傷事故都比112年同期減少，其中30日死亡2161人，減少61人，降幅2.7%。交通部長陳世凱說，他對這數字不滿意，會持續改進。

交通部公布，1至9月交通事故死傷共29萬332件，較112年同期減少9765件，降幅3.3%；其中，30日死亡人數為2161人，減少61人，降幅2.7%；受傷人數38萬6448人，減少1萬4792人，降幅3.7%。

交通部指出，1至4月交通故死亡人數呈逐月下降趨勢，5至7月又上升，8至9月再下降。

交通部分析5類型交通事故死亡中，1至9月都比112年同期減少；其中，酒駕造成死亡116人，降幅40.5%最高，其次是兒少死亡53人，降幅13.1%；機車事故死亡1375人，降幅2.3%；行人死亡252人，降幅1.6%；高齡者死亡910人，降幅0.4%。

陳世凱說，雖然整體事故死傷人數下降，但他仍不滿意，只要有死傷就永遠不滿意，交通部會持續改進，並逐步改善，今年底前各縣市預定完成共799處危險路口的改善，明年也還要繼續做，各項數字都會愈來愈好。

陳世凱提到，交通部轄管的國道及省道硬體工程安全改善更不會落後，今年底前原預定改善2000處省道路口，目前已完成2120處。

交通部統計相關道安工程，今年預定改善完成的799處縣市路口，已完成617處；230處校園周邊道路，到11月已完成114處；行人早開及專用時相部分，目前全國已建置5599處；行人穿越道退縮部分，目前已完成2128處。

交通事故 交通部長 死亡

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