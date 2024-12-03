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新北十三行博物館推考古餐具 史前文化躍上餐桌

中央社／ 新北3日電

新北市立十三行博物館今天表示，推出「食‧叁」考古系列餐具組，以現代設計重新詮釋大坌坑文化及十三行遺址特色，展現史前文化獨特魅力，希望大眾在日常生活也能認識歷史。

十三行博物館發布新聞稿說，餐具組設計靈感源自重要國定考古遺址新北八里區大坌坑及十三行。

根據十三行博物館官網資料，大坌坑文化距今約5500年到4500年前；十三行文化距今約1800年到350年前。

十三行博物館說，餐具組中瓷碗由新北鶯歌燒品牌「新旺集瓷」以精湛工藝重現大坌坑文化代表性陶器，用傳承超過90年陶瓷製作技術巧妙復刻，細膩還原口緣的凸脊、刻劃紋及腹部粗繩紋。

十三行博物館表示，筷組上裝飾著取自十三行遺址最具代表性國家重要古物「人面陶罐」，生動傳神人面造型，展現史前十三行人的精湛工藝與豐沛創造力，每件餐具都經嚴謹設計與製作，不只實用，更是融合古今的藝術品，為現代餐桌增添歷史溫度。

此外，外包裝以新穎手法呈現遺址依山傍海獨特地理風貌，融入北海岸遼闊、觀音山雄偉及淡水河口壯麗，搭配標示大坌坑遺址位置的特製腰封。

十三行博物館長羅珮瑄表示，推出「食‧叁」考古系列餐具組，是致敬台灣文化資產，希望現代人在日常生活中也能接觸考古，感受文化傳承感動。「食‧叁」考古系列餐具組即日起在十三行博物館文化商店限量販售，更多資訊可查詢十三行博物館官網。

十三行 博物館 餐具

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