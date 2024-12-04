跨域碰撞打破思維框架 氣候行動找解方

「大家都知道氣候暖化問題，卻不知如何行動，透過天馬行空的創意，可以激盪出更多想法，找出解方」，台灣青年永續發展協會理事長蔡文培在參加「氣候行動工作坊」後表示。

聯合國氣候峰會COP29剛於上月23日結束，在南韓釜山舉行的全球塑膠公約也即將在這兩天擬定出具有約束力的全球減塑共識，由願景工程基金會主辦、長期關注氣候議題的國泰金控擔任共同倡議夥伴的氣候行動工作坊，12月1日在集思北科大會議中心舉辦，吸引了30名社會各界人士報名參加。

這場氣候行動工作坊請了Social AED社會設計孵化器發起人林紹偉、康涵慈，帶領大家透過工具及方法，從訪談、發現問題、決定主題、跨域共創到行動規劃，引導參與者找出痛點、將自己的創意打造成具可行性的氣候行動解方。

浪金山品牌創辦人，也是台灣青年永續發展協會理事長的蔡文培表示，山陀兒颱風日前重創北海岸的金山、萬里，緊鄰大海的家園竟然也會淹水，土石流沖進了百年古厝，這是過去不曾發生過的事，也讓在新北市金山區推動地方創生的他，驚覺到面對天災時環境靭性的重要。

蔡文培過去擔任媒體記者，擁有豐富的溝通和說故事的經驗，他把長者、弱勢、年輕人、第三方協力統統拉進來推動新北市金山區的地方創生。山陀兒風災不會是最後一次，他希望透過工作坊學到的方法，和地方人士衝撞出增進金山區環境靭性的做法，明年10月4日山陀兒颱風周年時，將再舉辦一場金山災後周年策展。

這場行動工作坊分成四組，分別探討各組最想解決的問題。四組要解決的主題分別是雙11購物節造成的包裝垃圾問題；如何推廣使用環保餐盒；如何推廣素食；以及在面對颱風天災時，如何增進地方抗災靭性。各組並將大家想出的點子寫在海報上。

為了啟發教學員發揮天馬行空的想像力，講師林紹偉要求各組拿出兩個筆蓋，丟在填滿點子的海報紙上，再把筆蓋下兩個毫不相干的點子湊在一起，目的在透過跨域碰撞方式打破思維框架，有趣的做法讓課堂上笑聲不斷。

「發現問題很簡單，找出解答不容易，這場工作坊讓我學會找出答案的方法！」郭于瑈是這場工作坊中最年輕的學員，就讀基隆暖暖高中高二雙語班的她，曾在暑假參加氣候營活動，讓她發現地球正遇到麻煩，她想認識更多關心氣候變遷的人，大家共同想出解方。

余佩穎是國立清華大學教育學院大四學生，擁有多張永續證照和技能鑑定的她，一早從新竹搭車到台北參加這場工作坊。她很想透過永續行動解決氣候暖化的問題，不放過任何可以學習的機會。她覺得這場行動工作坊帶給她許多靈感，她明年六月還要跟著學校到到非洲擔任資訊義工，幫當地小朋友和社區架設電腦。

原任大林慈濟醫院副院長，現為衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長、台灣素食營養學會理事長林名男，認為推廣素食是氣候暖化的解方之一，但民眾對素食有太多誤解，包括認為吃素不方便、會營養不良、容易餓等。最後討論出推廣素食應從加強教育、改變觀念做起。

工作坊學員中也不乏企業成功人士，包括提供ESG永續報告書輔導的觀點國際行銷管理顧問公司總經理魏梅金博士，以及推動ESG系統整合方案及氫能的匯能科技資深專案經理蘇貴強，他們雖是永續領域的專業人士，仍報名參加氣候行動工作坊，而且在活動中提出不少好點子。

這場行動工作坊中有台大、政大、清大的在學生參加，林名男也藉由這場活動為衛福部徵才，歡迎有志永續的年輕人能協助衛福部推動部立醫院的永續工作。

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