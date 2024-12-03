食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

蘇丹紅風暴再起？衛福部食藥署連續2周公布，在邊境攔截到越南進口黑胡椒粒含蘇丹色素，食藥署與地方政府衛生局合作擴大清查越南胡椒，抽驗42批中，有3批檢出蘇丹色素不符規定，1批檢驗中，目前已有159.5公斤流入6縣市的9家業者。

食藥署上周公布，一批越南輸入的黑胡椒粉，以及南非進口的黑胡椒粒，被檢出蘇丹色素，副署長林金富表示，食藥署邊境已針對越南及南非胡椒採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素，同時持續與地方政府衛生局合作擴大清查越南胡椒，今天再公布，於邊境攔截2批越南進口黑胡椒粒含蘇丹色素；南非黑胡椒部分，邊境攔截到不合格的品項後，後市場抽驗1件南非黑胡椒產品，結果未檢出蘇丹色素。

林金富表示，已針對產品尚在有效日期內31家進口商所輸入的越南胡椒，抽驗總計42批，檢驗結果38批未檢出蘇丹色素、3批檢出蘇丹色素不符規定，1批檢驗中，2批為新北市姚華有限公司自越南輸入的「黑胡椒粗粒」及「黑胡椒粒」，共計480公斤，已售出128.3公斤給6縣市9家業者，新北市政府衛生局已令業者立即下架回收。

另現場庫存產品共351.7公斤，已由新北市政府衛生局全數予以封存，截至113年12月2日總計下架回收53.6公斤；1批為新北市碩禾有限公司自越南輸入的「黑胡椒粉」，共計90公斤，已售出31.2公斤，新北市政府衛生局已令業者立即下架回收，下游流向由該局清查中，另現場庫存產品共58.8公斤已全數封存。