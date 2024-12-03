腸病毒反常冬季豋近10年高點 台大醫曝1數據值得慶幸

腸病毒疫情今年反常在冬季持續流行，處在近十年同期高點。台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，今年冬天腸病毒疫情比夏季還嚴重，但慶幸的是重症數跟往年比起並不多。他提醒，腸病毒型別多種，不會因為得過腸病毒或是打過疫苗就不會再感染。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，第48周（11月24日至11月30日）門急診就診計2萬6426人次，與前一周的2萬6648人次持平，疫情處高點。另上周就診人次以0至4歲幼兒為主（45.8%)，惟5至9歲（37.3%）及10至14歲（10.4%）占比近期呈增加趨勢。

疾管署發言人曾淑慧說，腸病毒預計持續流行，高峰將落在12月中旬，屆時每周就診就診人數上看3萬人次，預計要等到12月中旬會趨緩，等到學童放寒假約是1月中下旬後，有機會脫離流行期。

近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、 克沙奇 A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童。

呂俊毅說，幸運的是，今年重症數並不多，跟往年比起來甚至偏少，但仍要避免個案持續增加，並且避免進入重症。重症前兆包含嗜睡、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急速或加快，提醒家長應注意相關症狀。

呂俊毅表示，腸病毒跟腸胃炎不同，腸病毒感染不常有腸胃症狀，常見症狀是口腔潰瘍及手腳出現水泡；腸病毒通常在夏天流行，但全年都可能感染；腸病毒型別上百種，就算打過71型疫苗或是感染過其他型別腸病毒還是會感染。

根據最新統計，全國停班課數共420班，分別為國小32班、幼兒園307班等，再寫下5年同期最高。由於腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班及托嬰中心等，疾管署呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童正確勤洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所的正確防疫觀念，並落實生病不上課。

疾管署提醒，嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，而大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人外出返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸或至人口密集公共場所，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送大醫院治療，以掌握治療黃金時間。