快訊

中科院九鵬基地藥柱燃燒釀意外 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

聽新聞
0:00 / 0:00

以手機為主的童年抬頭 心理學家揭青少年心理健康問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大塊文化今日在市長官邸藝文沙龍舉辦「失控的焦慮時代」新書發表暨記 者會。記者李芯／攝影
大塊文化今日在市長官邸藝文沙龍舉辦「失控的焦慮時代」新書發表暨記 者會。記者李芯／攝影

世界各國都在關注兒少網路成癮問題，美國社會心理學家海德特（Jonathan Haidt）在「失控的焦慮世代」一書中，探討「以手機為主的童年」對全世界青少年心理健康的影響與解方。兒福聯盟研究發展組副主任呂佳育指出，重度使用手機、網路的孩子受到情緒困擾、焦慮的情況更顯著。心理師也表示，在孩子使用手機的自律能力不足的階段，不應讓孩子有這麼多使用手機的自由時間。

美國紐約大學社會心理學家海德特所著「失控的焦慮世代」，探索兒童及青少年的心理健康急遽惡化的現象，大塊文化今日舉辦中文繁體版記者會。海德特在書中歸納全世界青少年心理健康崩潰的主因，受到兩條軸線的雙重影響，一條是從1980年代開始「以玩耍為主的童年」式微，另一條是從2010年代開始「以手機為主的童年」抬頭。

海德特指出，在這個階段，手機本身的功能把孩子吸入手機，產生干擾兒童社交和神經發育的「童年大重塑」，也因而導致孩子「睡眠剝奪、社交障礙、注意力碎片化、手機上癮」情形。

大塊文化董事長郝明義表示，近十年他一直關注台灣年輕世代遭遇不同於過去世代的困難和挑戰，在去年的作品中也特別指出青少年手機多巴胺上癮，以及校園對心理輔導需求激增到難以負荷的課題。

呂佳育指出，「網路成癮」的標準是一周使用42小時以上，根據調查，台灣有三成兒少的每周上網時間達標，而重度使用手機、網路的孩子受到情緒困擾、焦慮的情況更顯著。

台灣網癮防治學會理事長李昆樺也表示，網路成癮和強迫症、焦慮有很大的關聯性，學會目前正在透過培訓治療師，盼能從醫療端提供家長和孩子支持。

諮商心理師陳志恆說，為了保護孩子的大腦，並有更多時間在玩耍、學習，避免長期使用螢幕造成的傷害，希望未來能集結家長的力量達到共識，在孩子使用手機的自律能力不足的階段，不要讓孩子有這麼多使用手機的自由時間，在3C的使用上設下更多的限制。

針對青少年手機成癮問題，教育部學特司副司長許嘉倩指出，海德特在書中建議禁止校園使用手機，但很多家長會擔心學生在校狀況，因此教育部正蒐集國際上使用手機的校園規範，整理後會加進「中小學數位教學指引」，引導學校防止學生網路成癮。

校園 網路成癮

延伸閱讀

高雄市府多名主管遭爆欺壓下屬 議員：公務員崩潰離職

職場有土皇帝怎辦？醫曝「這些事」都算霸凌：首先要確保1事

公務員擬適用「身心調適假」 有無支薪、勞工也納入？衛福部這麼說

因情緒就醫人數增 醫：心理健康應納入健檢

相關新聞

9-10月發票21人中千萬獎項 他最幸運只花5元

財政部賦稅署今天公布9-10月統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎發票開出21張、特獎200萬元開出14張，其中最幸運的...

付foodpanda 5元平台費成千萬富翁！ 統一發票中獎清冊一次看

今年9至10月期統一發票中獎號碼已於8月25日開獎，1,000萬元特別獎共開出21張，財政部賦稅署3日公布統一發票中獎清...

食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

蘇丹紅風暴再起？衛福部食藥署連續2周公布，在邊境攔截到越南進口黑胡椒粒含蘇丹色素，食藥署與地方政府衛生局合作擴大清查越南...

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

這杯請你喝…大夜店員一臉疲憊她遞「暖心拿鐵」 眾人共鳴：會想哭

有一名女網友在論壇Dcard上以「今天買咖啡隨手多做了一件小事」為題發文，她表示，清晨五點半，去711買咖啡，看見拿鐵第二杯半價優惠，就順手買了兩杯，然後將其中一杯遞給店員說「這杯請你喝，辛苦了。」她看到店員臉上浮現又驚又喜的笑容。這樣的小舉動帶來這麼大的溫暖，讓她感到很美好。貼文一出，引發網友熱議。

陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

衛福部食藥署今公布，一批從中國大陸輸入的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，不合格產品共1萬4652公斤已退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。