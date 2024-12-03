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「對道安永遠不滿意」 陳世凱點名桃園赴交部開記者會

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，這周推出教育懶人包，針對小學低年級生推出網路遊戲，讓家長及學童一起了解交通安全觀念。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱表示，這周推出教育懶人包，針對小學低年級生推出網路遊戲，讓家長及學童一起了解交通安全觀念。記者周湘芸／攝影

交通部前年起喊出年降5%交通死亡數目標，去年已跳票，今年再接續喊出年降5%整體死亡數、7%行人死亡數目標。交通部長陳世凱今主持今年最後一場道安記者會表示，只要還有人因為交通死亡，就永遠不會太滿意，會持續改進。另也點名桃園市即便參加行政院道安會報，改善狀況仍較差，將邀請下周參加交通部記者會。

交通部今公布截至9月道安數據，今年1至9月整體死亡，總計29萬0332件事故，造成2161人死亡、38萬6448人次受傷，整體死亡數降2.7%。其中，行人總計252人死亡，較去年同期減少1.6%；機車1375人死亡，減少2.3%；高齡者910人死亡，降0.4%；酒駕116人死亡，降40.5%；兒少53人死亡，降13.1%。

對於今年交通改善滿意度，陳世凱表示，今年全年數據會在明年1月公布，雖然現在數據下降，但並不滿意，只要還有人因為交通死亡，就永遠不會太滿意，會持續改進。交通安全是逐步改善，不可能一蹴可幾，像是今年799處道路改善完成，明年也還有很多要改善。

他也說，交通安全教育也是要一年年進步，未來速度會更快，在工程改善方面也不會落後，像是交通部轄管的範圍今年目標改善2000處，預估可達到2120處，明後年還要繼續。

陳世凱表示，透過每月道安統計能知道每個縣市需要改進的地方，對於交通狀況不太好的縣市，也要求參加行政院的道安會報，像是桃園市參加後持續未改善，就會邀請下周到交通部對外說明如何改善交通狀況。

他進一步指出，桃園市交通死亡人數全國最高，增加47人，儘管到中央參加道安會報，交通部也派員到地方開會，狀況還是不太好，下周將先邀請來交通部開記者會，也檢視計畫是否有問題。

陳世凱也說，交通安全除了在工程、執法跟監理面改善，所有用路人的交通觀念也很重要，這周推出教育懶人包，針對小學低年級生推出網路遊戲，讓家長及學童一起了解交通安全觀念。

交通部長 死亡 陳世凱

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