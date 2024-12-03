今年9月機車死亡增逾1成 占整體交通死亡6成7

交通部今公布截至9月交通數據，總計29萬0332件事故，造成2161人死亡、38萬6448人次受傷，均較去年同期下降；9月單月則有3萬2428件事故，造成227人死亡、42849人次受傷，其中，機車事故死亡152人死亡，較去年同期增加11.8%，更占整體死亡6成7。

交通部表示，今年1至9月整體死亡，總計29萬0332件事故，造成2161人死亡、38萬6448人次受傷，整體死亡數降2.7%。其中，行人總計252人死亡，較去年同期減少1.6%；機車1375人死亡，減少2.3%；高齡者910人死亡，降0.4%；酒駕116人死亡，降40.5%；兒少53人死亡，降13.1%。

進一步分析各縣市情形，交通部指出，今年1至9月以桃園市死亡較去年同期增加47人最多，機車死亡也增加32人、酒駕增加5人；行人死亡則以新竹市增加11人最多；高齡死亡則以新北市增加14人最多。若以每10萬人死亡比例，以屏東縣21.1人最多。

若以9月單月來看，交通部指出，今年9月有3萬2428件事故，造成227人死亡、42849人次受傷，事故件數、受傷人數均較去年同期增加；其中，機車事故152人死亡，更較去年同期增加16人。

交通部路政及道安司長黃運貴指出，今年1至9月機車死亡已經下降，9月確實較去年多，主要年齡集中在45至64歲，肇因主要是恍神、緊張及心不在焉，造成自撞人數較多，以往機車占整體死亡比率都是6成多。

對於無照駕駛修法進度，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，已呈報行政院，預計12月19日由行政院政委召開會議審查，再由行政院送至立法院審議。

交通部也公布今年底預計完成的799處路口改善進度，截至11月25日，新竹市總計21處僅完成8處、苗栗縣總計9處僅完成4處、彰化縣總計12處僅完成3處、屏東縣總計8處僅完成1處，改善數量皆不到一半。交通部表示，目前已經跟國土署和公路局接洽，預計年底前能達成，同時也會行文給各縣市，提醒年底前要改善完成。