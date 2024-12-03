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台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

反霸凌、護勞權 民眾黨號召周六上街遊行

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民眾黨黨公職上午到勞動部召開「官僚殺人　全民怒吼」記者會，台灣民眾黨秘書長周榆修（中）、立委黃國昌（右五）、林國成（右四）、吳春城（左四）、麥玉珍（左三）、黃珊珊（左二）、張啓楷（左五）、陳昭姿（左一）、台北市議員張志豪（右三）、林珍羽（右一）、黃瀞瑩（右一）等人出席。記者林伯東／攝影
民眾黨黨公職上午到勞動部召開「官僚殺人　全民怒吼」記者會，台灣民眾黨秘書長周榆修（中）、立委黃國昌（右五）、林國成（右四）、吳春城（左四）、麥玉珍（左三）、黃珊珊（左二）、張啓楷（左五）、陳昭姿（左一）、台北市議員張志豪（右三）、林珍羽（右一）、黃瀞瑩（右一）等人出席。記者林伯東／攝影

勞動部公務員之死，除調查報告用詞讓全民不滿，也引爆了遍地的公部門職場霸凌事件。台灣民眾黨今在勞動部前召開「勞動部官僚殺人，全民怒吼」記者會，高喊「反霸凌、要立法」、「挺警消、要工會」、「吹哨者、要保護」等口號，號召大眾本周六（7日）到勞動部大門前集合，一起走上街頭，拒絕官僚殺人。

立委林國成說，主管職場霸凌的勞動部竟因霸凌鬧出人命，民進黨執政不尊重文官體制，充斥「綠友友」思想，迎合長官、忽略基層，只要有關係就沒關係，請問這是什麼職場環境？周六站出來，就是要告訴勞動部及賴清德總統，勞工們很不爽。

立委黃國昌則說，前總統蔡英文上台時對勞工朋友提出六大保證，今年看到的卻是民進黨政府背棄對勞工承諾，在這個官官相護的貪腐體制中，更看到了公部門的墮落、失職。7日集結到凱道後，台灣民眾黨將向賴清德總統提出具體訴求，要求賴政府在12月10日國際人權日具體回應訴求，回應勞工的怒火、基層公務員的不滿。

立委張啓楷說，現在的申訴制度要被霸凌者向原單位申訴，根本狗屁不通。他主張需要由專業、公正的外部力量介入調查，台灣民眾黨除繼續推動吹哨者保護法，也推動公務員保護法，保障公務員不要受霸凌。

立委黃珊珊表示，多年前因為洪仲丘案進行國防改革，多年後一個公務員之死，證明公務系統依舊沒有公開透明。12月7日站出來，是為了自己跟下一代，不應該再有人在職場上受到不公平對待。

關注「警消組工會」的北市議員張志豪指出，過去數10條警義消生命消逝，每次發生事情總是「今天公祭、明天忘記」，呼籲所有警義消弟兄12月7日這天一起站出來。

勞動部 台灣民眾黨 職場霸凌

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