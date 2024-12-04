「智慧社區管理」獲住戶高分好評！管委會省心省力全靠「1款免費APP」

管委會主委好忙！不只要維護管理社區公共空間，還要每月催繳管理費，不時還要開會決議生活瑣事、公告電梯保養、消防安檢、水塔清洗時間等，是許多人眼裡吃力不討好的工作。隨著雲端、智慧科技的進步，現在社區管理也能透過科技輔助，變得更輕鬆、有效率！

住戶可透過「中保好生活」APP自行領取包裹。 圖／李清宇 攝影

「一年前，為了節省人力和保全費用，社區找了中興保全科技為社區做電子監控系統，代替夜間保全，業務推薦使用這款免費APP—『中保好生活』，結果發現真的很好用！」高第社區管委會褚主委表示。

社區管委會庶務繁多，可藉由智慧科技輔助化繁為簡。 圖／李清宇 攝影

高第社區是五股區洲子洋重劃區的知名社區，交通方便、環境機能佳。建築配備LED燈具、長庚活水系統、Low-E玻璃、英國排水通氣系統，以及科技數位密碼鎖、大門自動感應系統等，走在智能時代的尖端。總戶數108戶，屬於中型社區，為了節省物業管理人事費用，高第社區積極導入智慧化科技管理系統。

高第社區是五股區洲子洋重劃區的知名社區。 圖／中保科技 提供

社區透過電子監控系統，代替夜間保全。 圖／中保科技 提供

褚主委認為使用「中保好生活」APP，幫助他省下很多繁瑣的流程。例如，過去無論社區有大小事，他都必須提前製作文宣、印出來貼在電梯公佈欄，使用「中保好生活」APP後，他只要動動手指，就能發訊息給住戶，「有一次我忘了隔天電梯要保養，會有一段時間不能用，到晚上才想起來要通知住戶，我也可以及時發送訊息，好佳在！」

「中保好生活」提供「社區公告」的功能，符合現代人長時間使用3C的習慣，電子推播環保、無紙化，也展現高第社區住戶的高素質。

「中保好生活」提供「社區公告」的功能，住戶可即時接收訊息且環保省紙。 圖／李清宇 攝影

此外，過去每月收管理費，總要一戶戶通知、用Excel表紀錄，現在使用「中保好生活」APP，住戶可以直接線上刷信用卡繳交管理費，不只提升了管委會的收款效率，住戶也能選擇回饋較多的信用卡或銀行，便利又實惠！

遇到報修問題或突發狀況，住戶也無須到櫃台向物業管理人員反應，可以透過APP直接表達意見，APP可即時公告社區消息，還有投票功能，讓社區討論、議決事務更有效率。

中保好生活APP提供刷信用卡繳管理費、線上報修、投票等功能。 圖／中保科技 提供

最令褚主委讚不絕口的是，管理室每天都會收到很多宅配包裹，但有些住戶早出晚歸，無法在白天物業人員上班時間內領取，有了「中保好生活」APP，即使夜間沒有實體物業人員，住戶也能透過APP自行領取包裹，APP操作非常簡單、不易出錯。

「中保好生活」APP幫助管委會一手掌握社區大小事。 圖／中保科技 提供

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技 提供

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