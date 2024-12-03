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能高越嶺西段損壞 拚114年搶修開放至雲海保線所

中央社／ 南投縣3日電

能高越嶺國家步道西段接連受風災、地震侵襲，沿線多處嚴重損壞，南投林業分署積極搶修，盼明年元旦先開放雲天宮入口路線至4.5公里處雲海保線所，全線開放時間待後續公告。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，能高越嶺國家步道西段接續受颱風杜蘇芮、卡努、凱米及0403花蓮地震嚴重災害，經現場踏查發現沿線步道設施損壞嚴重，且因原步道0至1公里處地質破碎，因此進行雲天宮入口路線整修替代。

南投林業分署指出，能高越嶺道西段、天池山莊預計休園至12月31日，雖經積極搶修，但又因颱風康芮造成10公里處大崩壁災害擴大至200公尺外的9.8公里處，路況受損程度提高，搶修難度增大，期望搶修後，明年元旦先開放雲天宮入口路線至4.5公里處雲海保線所。

南投分署指出，全線開放時間將依工程施作情形公告，天池山莊明年元旦起僅提供住宿，不提供餐飲服務；提醒隨時注意天氣資訊，雨後山區環境較不穩，及考量自身體能選擇適當路線，並視需要擬定計畫書、設定留守人，若需山域嚮導帶領應慎選合法業者。

元旦 南投 颱風

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