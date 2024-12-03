接連三個颱風雨都下在山區 霧台哈尤溪明年遊程受影響
被喻為一生必去「哈尤溪七彩岩壁」1到4月枯水期限定造訪，今年一連三個颱風，雨水都下在山區，屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪團隊發現，隘寮北溪水位高、水色混濁，連探勘道路都受阻，縣府交旅處在粉專宣布，預約系統先暫停。
屏東縣霧台鄉秘境大武部落哈尤溪的七彩岩壁美景，猶如大自然調色盤，大武部落畫設自然人文生態景觀區，進入須採預約，全程由導覽人員陪同，並設立人數總量管制一天400人，遊程要提前一個月預約。
12月通常開放預約明年1月遊程，大武村長麥庸正說，今年接連三個颱風來襲，加上11月還有颱風來襲，雨水都下在山區，11月下旬部落整備探勘發現，「隘寮北溪的水太大了，還是很混濁，連探勘路線都進不去，為安全起見，遊程須先暫緩」。
麥庸正說，今年颱風多，水量豐沛，要等水位退了，才能進去探勘，才有辦法評估何時可以開放，預估12月中旬會再看能不能探勘。今年1到4月遊客約2.7萬多人。
「安全為第一優先」，縣府交旅處也在臉書粉專宣布，經哈尤溪營運團隊評估，基於維護遊客及工作人員安全，公告周知2025年哈尤溪遊程—漫遊霧台小旅行的遊程網站預約系統暫無法受理遊程報名，霧台大武部落哈尤溪營運團隊確認路線安全，再公告周知預約系統啟動時間並受理報名。
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