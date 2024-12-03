流感12月中旬恐進入流行期 30多歲男染A流發病7周離世

隨著氣溫驟降，呼吸道病毒會更佳活躍，流感重症數、死亡數連續創10年同期新高。疾管署發言人曾淑慧指出，雖然目前流感尚未進入流行期，但本流感季從10月至今，累計286例流感併發重症病例，以及累積52例死亡均為為10年同期最高。目前預估12月中旬會進入流行期，呼籲民眾盡速接種疫苗。

上周新增11例死亡，防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕者為北部30多歲男性，有氣胸、慢性肺部疾病等，並且沒有接種流感疫苗；起初先是發燒、咳嗽有痰、呼吸困難等，就醫後發現肺部異常，為A型流感陽性，給予抗病毒藥劑治療，但因急性呼吸衰竭收住加護病房治療，治療過程，肺炎持續惡化11月底在發病7周後過世，死因為流感併發肺炎及急性呼吸衰竭。

曾淑慧說，類流感上周門急診就診人次跟前一周相比持平，單周約7.1萬人次；流感預計在12月中旬進入流行期，擴大公費藥劑何時開放民眾使用，會持續評估，有確定結果時會跟大家報告。

另，疾管署自11月15日起實施「113年度提升65歲以上長者與6歲以下幼兒流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」。曾淑慧說，截至12月2日累計18天已接種約55.3萬人次，相較去年同期增加6%，顯示該措施實施發揮效用，有助刺激打氣。

另外，今年10月1日新冠JN.1疫苗開打以來，新增本土病例未接種新冠疫苗達98%以上，目前臨近年末民眾探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險增加，呼籲尚未接種新冠疫苗者，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，另具出國需求民眾亦請儘快接種新冠疫苗及早獲得保護力，降低感染新冠後發生重症和死亡風險。

疾管署統計，截至12月3日止，公費流感疫苗接種數約543.8萬人次，疫苗使用率約82.6%，剩餘114.9萬劑；新冠疫苗仍持續高於去年，已累計接種151.4萬人次，為去年同期55.8萬的2.7倍。隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。