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陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
定碁有限公司從中國大陸輸入的中華絨螯蟹（大閘蟹），戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標。圖／食藥署提供
定碁有限公司從中國大陸輸入的中華絨螯蟹（大閘蟹），戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布，一批從中國大陸輸入的大閘蟹戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，不合格產品共1萬4652公斤已退運或銷毀，陸產大閘蟹前一次被檢出戴奧辛是2023年1月；另有一批好市多從印度輸入的薑黃粉，被檢出禁用農藥二氯松，367.2公斤退運或銷毀，現行對印度進口的所有薑黃粉，邊境一律採監視查驗。  

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，定碁有限公司從中國大陸輸入的中華絨螯蟹（大閘蟹），戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，製造廠（養殖場）為湖北省監利福民水產品有限責任公司，不合格產品共1萬4652公斤，全數退運或銷毀。

本批產品檢出戴奧辛9.2皮克／克濕重（pg WHO-TEQ/g wet weight）、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6皮克／克濕重，依「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5皮克／克濕重、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5皮克／克濕重。

中國大閘蟹前一次被檢出是2023年1月，目前中國大閘蟹合格養殖場共16家，林金富表示，中國輸入大閘蟹多年來都維持逐批查驗，戴奧辛在環境中不易消散，又被稱為世紀之毒，如果養殖環境不佳就可能影響水產品，被暫停的養殖場如要重新輸台，必須提出提出改善措施，並由我方前往查場通過。

另外，好市多股份有限公司從印度輸入的薑黃粉，品牌名稱「KIRKLAND SIGNATURE」，則檢出殘留農藥二氯松0.06ppm，林金富說，依規定為不得檢出，製造廠為OLDE THOMPSON，由於印度薑黃粉先前被檢出含有蘇丹色素，現行對印度進口的所有薑黃粉，在邊境一律採監視查驗。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共17件，分別為荷蘭辣椒粉；法國芥末醬；越南黑胡椒粒2批；韓國葡萄；日本鮮金柑；泰國檸檬葉；羅馬尼亞新鮮黑松露；中國大陸露營水桶容器具2批、冷凍截切青蔥和中華絨螯蟹；菲律賓冷凍石斑魚片；印度薑黃粉；墨西哥酪梨油；澳大利亞冷壓初榨夏威夷果仁油；印尼蝦餅麵糰。

好市多股份有限公司從印度輸入的薑黃粉農藥超標。圖／食藥署提供
好市多股份有限公司從印度輸入的薑黃粉農藥超標。圖／食藥署提供

中共 印度 大閘蟹 戴奧辛 超標 食安

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