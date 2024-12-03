陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

衛福部食藥署今公布，一批從中國大陸輸入的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，不合格產品共1萬4652公斤已退運或銷毀，陸產大閘蟹前一次被檢出戴奧辛是2023年1月；另有一批好市多從印度輸入的薑黃粉，被檢出禁用農藥二氯松，367.2公斤退運或銷毀，現行對印度進口的所有薑黃粉，邊境一律採監視查驗。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，定碁有限公司從中國大陸輸入的中華絨螯蟹（大閘蟹），戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，製造廠（養殖場）為湖北省監利福民水產品有限責任公司，不合格產品共1萬4652公斤，全數退運或銷毀。

本批產品檢出戴奧辛9.2皮克／克濕重（pg WHO-TEQ/g wet weight）、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6皮克／克濕重，依「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5皮克／克濕重、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5皮克／克濕重。

中國大閘蟹前一次被檢出是2023年1月，目前中國大閘蟹合格養殖場共16家，林金富表示，中國輸入大閘蟹多年來都維持逐批查驗，戴奧辛在環境中不易消散，又被稱為世紀之毒，如果養殖環境不佳就可能影響水產品，被暫停的養殖場如要重新輸台，必須提出提出改善措施，並由我方前往查場通過。

另外，好市多股份有限公司從印度輸入的薑黃粉，品牌名稱「KIRKLAND SIGNATURE」，則檢出殘留農藥二氯松0.06ppm，林金富說，依規定為不得檢出，製造廠為OLDE THOMPSON，由於印度薑黃粉先前被檢出含有蘇丹色素，現行對印度進口的所有薑黃粉，在邊境一律採監視查驗。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共17件，分別為荷蘭辣椒粉；法國芥末醬；越南黑胡椒粒2批；韓國葡萄；日本鮮金柑；泰國檸檬葉；羅馬尼亞新鮮黑松露；中國大陸露營水桶容器具2批、冷凍截切青蔥和中華絨螯蟹；菲律賓冷凍石斑魚片；印度薑黃粉；墨西哥酪梨油；澳大利亞冷壓初榨夏威夷果仁油；印尼蝦餅麵糰。