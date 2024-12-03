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最懂癌友論壇21日登場 抗癌教授韓柏檉分享療癒關鍵

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」於十二月廿一日在北醫舉行，由北醫教授韓柏檉、台灣癌症醫學終身成就獎得主陳光耀、新婚半年罹患乳癌的抗癌鬥士「米娜」等講者，分享抗癌的專業知識與真實故事，傳遞希望與力量。圖／韓柏檉提供
「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」於十二月廿一日在北醫舉行，由北醫教授韓柏檉、台灣癌症醫學終身成就獎得主陳光耀、新婚半年罹患乳癌的抗癌鬥士「米娜」等講者，分享抗癌的專業知識與真實故事，傳遞希望與力量。圖／韓柏檉提供

「口腔潰瘍吃不下，但營養不夠怎麼辦？」、「聽一堆醫學專業建議，到底怎麼做？」、「治療真的好辛苦， 家人都不懂我的苦。」抗癌路上，不僅僅身體承受折磨，心靈也面臨煎熬，治療癌症的過程是一場身心試煉。北醫教授韓柏檉抗癌十六年，將於「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」分享，抗癌關鍵就是心靈解放與療癒。

韓柏檉表示，在「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」中，癌症存活者分享抗癌心法，從吃得下、睡得好，到提升免疫力、安定靈魂，逐步改善生活品質。學會安定心靈訣竅，針對不同情緒與壓力難題，各個擊破。並學習簡做出美味抗癌料理，輕鬆調整日常飲食。

除了韓柏檉，「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」也邀請台灣癌症醫學終身成就獎得主陳光耀、新婚半年罹患乳癌的抗癌鬥士「米娜」等講者，分享抗癌的專業知識與真實故事，傳遞希望與力量。論壇由建同文教基金會、陶聲洋防癌基金會、台北醫學大學公共衛生學院主辦、中華民國頭頸愛關懷協會、癌康網協辦。

●2024癌症論壇 – 健康好食力 心靈不糾結

日期：12月21日（六）9：30-17：30

地點：台北醫學大學誠樸廳（醫學綜合大樓前棟四樓）

報名：（免費報名，限額150名）

https://forms.gle/tg6QmKjQFqX66EKX8

洽詢：02-8758-0354、02-8758-0353

「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」於十二月廿一日在北醫舉行，會中癌症存活者分享抗癌心法，從吃得下、睡得好，到提升免疫力、安定靈魂，逐步改善生活品質。圖／韓柏檉提供
「2024癌症論壇─健康好食力，心靈不糾結」於十二月廿一日在北醫舉行，會中癌症存活者分享抗癌心法，從吃得下、睡得好，到提升免疫力、安定靈魂，逐步改善生活品質。圖／韓柏檉提供

抗癌 癌症 醫學

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