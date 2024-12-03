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IKEA大台北4分店限定！限時卡友滿額贈「隨時隨地睡飽包」　可愛實用雲朵包設計快入手

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「隨時隨地睡飽包」外型設計如時下最流行的雲朵包，搭上經典IKEA藍，隨身攜帶超吸睛。圖／IKEA提供
「隨時隨地睡飽包」外型設計如時下最流行的雲朵包，搭上經典IKEA藍，隨身攜帶超吸睛。圖／IKEA提供

臥室對於睡眠品質有重要影響，但往往容易被忽略，IKEA推出6大好眠要素，在店裡提供各種好眠靈感，讓每個人都能找到屬於自己的好眠方式。此外，IKEA大台北地區4間分店將於12月6日至12月22日推出限定卡友滿額贈活動，活動期間卡友單筆消費滿2,888元，即可兌換可愛的「隨時隨地睡飽包」，軟綿綿的雲朵包設計就像隨身攜帶一顆舒適枕頭，數量有限送完為止。

IKEA大台北地區4間分店推出卡友滿額贈活動，12月6日至12月22日至IKEA指定分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）單筆消費滿2,888元就送「隨時隨地睡飽包」（組裝運送服務費不列入計算），外型設計如時下流行的雲朵包，搭配經典IKEA藍，隨身攜帶超吸睛，內部加入柔軟填充物，蓬鬆舒適的設計彷彿隨身攜帶一顆枕頭，隨時隨地享受小憩時光。 除此之外，「睡飽包」超輕量好收納，A4文件、筆電、水壺、各種隨身用品都放得下，不論當作上學上班用的書包或公事包、收納遛狗必需品的寵物包，或是帶小孩外出必備的媽媽包都合適，每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。

IKEA根據舒適度、光線、溫度、聲音、空氣品質、空間整齊等6大好眠秘訣，精選提升睡眠品質的好物，打造舒適的臥室空間，包括「VÅGSTRANDA雙人獨立筒彈簧床墊」獨特的彈簧設計，不止能支撐臀部和肩膊，讓脊骨睡眠時保持平直舒適，更可照顧到全身，充分享受睡眠的療癒時光；「KLUBBSPORRE人體工學枕」提供兩種舒適的睡眠體驗，一面是記憶泡棉，可貼合頭部與肩頸，另一面是涼爽凝膠，是四季皆宜的最佳睡眠神器；柔軟又輕盈「SMÅSPORRE單人／雙人四季被」具有厚度和保暖特性，整晚都能保持均溫的睡眠環境，可用60°C溫水洗滌預防過敏原；「SMÅSPORRE單人／雙人暖被」添加更多填充物，將溫暖的空氣包在纖維中。

「隨時隨地睡飽包」蓬鬆舒適的設計，彷彿隨身攜帶一顆枕頭，隨時隨地就能享受小憩時光。圖／IKEA提供
「隨時隨地睡飽包」蓬鬆舒適的設計，彷彿隨身攜帶一顆枕頭，隨時隨地就能享受小憩時光。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店將於12月6日至12月22日推出限定卡友滿額贈活動，活動期間卡友單筆消費滿2,888元，即可兌換可愛又實用的「隨時隨地睡飽包」，每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店將於12月6日至12月22日推出限定卡友滿額贈活動，活動期間卡友單筆消費滿2,888元，即可兌換可愛又實用的「隨時隨地睡飽包」，每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店推出卡友滿額贈活動，12月6日至12月22日至IKEA指定分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）單筆消費滿2,888元就送「隨時隨地睡飽包」（組裝運送服務費不列入計算），每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。圖／IKEA提供
IKEA大台北地區4間分店推出卡友滿額贈活動，12月6日至12月22日至IKEA指定分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）單筆消費滿2,888元就送「隨時隨地睡飽包」（組裝運送服務費不列入計算），每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。圖／IKEA提供

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