IKEA大台北4分店限定！限時卡友滿額贈「隨時隨地睡飽包」　可愛實用雲朵包設計快入手

臥室對於睡眠品質有重要影響，但往往容易被忽略，IKEA推出6大好眠要素，在店裡提供各種好眠靈感，讓每個人都能找到屬於自己的好眠方式。此外，IKEA大台北地區4間分店將於12月6日至12月22日推出限定卡友滿額贈活動，活動期間卡友單筆消費滿2,888元，即可兌換可愛的「隨時隨地睡飽包」，軟綿綿的雲朵包設計就像隨身攜帶一顆舒適枕頭，數量有限送完為止。

IKEA大台北地區4間分店推出卡友滿額贈活動，12月6日至12月22日至IKEA指定分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店）單筆消費滿2,888元就送「隨時隨地睡飽包」（組裝運送服務費不列入計算），外型設計如時下流行的雲朵包，搭配經典IKEA藍，隨身攜帶超吸睛，內部加入柔軟填充物，蓬鬆舒適的設計彷彿隨身攜帶一顆枕頭，隨時隨地享受小憩時光。 除此之外，「睡飽包」超輕量好收納，A4文件、筆電、水壺、各種隨身用品都放得下，不論當作上學上班用的書包或公事包、收納遛狗必需品的寵物包，或是帶小孩外出必備的媽媽包都合適，每人每卡限兌換一個，數量有限送完為止。