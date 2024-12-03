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在宅急症醫療照護成未來趨勢 澳洲專家揭三大成功關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣在宅醫療學會舉辦研討會，由理事長余尚儒（左四）邀請澳洲居家醫療學會會長詹姆斯·波拉德（右二）來台分享30年來居家醫療經驗。波拉德說，每個地方都能實現居家醫療，成功關鍵在建立完善系統、充足資金及對患者安全的承諾。圖／在宅醫療學會提供
台灣在宅醫療學會舉辦研討會，由理事長余尚儒（左四）邀請澳洲居家醫療學會會長詹姆斯·波拉德（右二）來台分享30年來居家醫療經驗。波拉德說，每個地方都能實現居家醫療，成功關鍵在建立完善系統、充足資金及對患者安全的承諾。圖／在宅醫療學會提供

我國明年進入超高齡社會，衛福部健保署今年7月1日啟動在宅急症照護試辦計畫，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染者提供照護。在宅醫療學會舉辦研討會，邀請澳洲專家來台分享30年來居家醫療經驗，並說每個地方都能實現居家醫療，成功關鍵在建立完善系統、充足資金及對患者安全的承諾。

在宅醫療學會理事長余尚儒表示，澳洲居家醫療學會會長詹姆斯·波拉德於研討會中，分享澳洲30年來推動居家醫療的寶貴經驗。波拉德說，澳洲居家醫療計畫自1990年代初啟動，提供壓力重重的醫療系統永續解決方案。該計畫從治療蜂窩性組織炎和深靜脈血栓等低複雜性病例起步，並擴展到涵蓋多種安全的居家醫療服務。

「在醫院出現之前，所有醫療都是在家中進行的。」波拉德說，1980年代醫療技術進步，將醫療集中在醫院內；如今，隨著現代技術和完善系統應用，患者在家中也能安全地享有醫院級醫療服務。

波拉德說，澳洲居家醫療服務已廣泛實施，並依當地需求調整運作模式；早在2009年，維多利亞州的居家醫療服務每晚已能治療500名患者，相當於一家大型虛擬醫院的規模。

波拉德指出，澳洲居家醫療服務共有四大成效，如相較一般住院治療的死亡率降低、再入院率下降、患者滿意度及醫療資源運用效率均有提升；成功關鍵更有五項核心要素，包括由多專業團隊主導的優質醫療管理、藥事服務及專業輔助醫療、可靠的藥物傳遞系統、全天候提供完善的緊急應變機制，並以患者安全為核心，確保周密的標準作業流程。

澳洲居家醫療成功的基石在於資金模式，波拉德說，澳洲居家醫療服務定位為住院替代醫療，「這並非廉價的照護，而是以價值為導向的醫療，兼顧患者利益和醫療系統的可持續性」。

波拉德也為台灣目前推行的居家醫療計畫提供重要建議，如有充足資金支持，應將居家醫療視為醫院等級的服務，而非長期照護；並以醫療為主導模式，確保由醫師主導的團隊及居家訪視，以及針對性疾病管理：初期可集中於蜂窩性組織炎、泌尿道感染、肺炎等感染症，以及術後照護、慢性病管理，且善用遠端監測及其他數位醫療工具。

余尚儒說，此次研討會展現在宅醫療計畫在優化醫療資源、緩解醫院壓力的同時，仍可維持高品質照護的巨大潛能，而隨著全球醫療保健系統應對不斷增長的需求，台灣在宅急症照護的轉變可能會樹立新標準，展示創新的護理模式如何在保持安全和品質的同時，應對現代醫療保健挑戰。

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