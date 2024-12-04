帶著三星Galaxy AI逛寧夏夜市！翻譯神器+美食攻略全解鎖

說到台灣特色，夜市絕對是外國朋友到訪的必打卡地點！這次我們帶著三星Galaxy AI 新功能，直奔熱鬧的寧夏夜市，親身體驗「美食繁譯中出發SAY夜市」活動，感受科技與美食結合的魅力。不僅能翻譯道地小吃名稱，還能用創新功能助力夜市溝通，讓你輕鬆當地陪！接下來就來看看，這趟科技X美食之旅的亮點吧！

台灣三星於寧夏夜市限時推出「美食繁譯中出發SAY夜市」活動體驗Galaxy AI雙面翻譯窗，即時解鎖台灣夜市美食名稱，語言不再是障礙！ 攝影記者：王聰賢

台灣三星於寧夏夜市限時推出「美食繁譯中出發SAY夜市」活動體驗Galaxy AI雙面翻譯窗，即時解鎖台灣夜市美食名稱，語言不再是障礙！ 攝影記者：王聰賢

初登場：可愛麵包車＋摺疊機吸睛滿滿

一踏進寧夏夜市，目光立刻被一台可愛的三星麵包車吸引，現場還擺滿最新款的 Galaxy 手機，氣氛超科技感！特別是 Galaxy Z 系列摺疊機的獨特設計，讓編輯迫不及待開啟翻譯挑戰。

可愛麵包車現身寧夏夜市，三星多款手機展示創新功能，吸引大批民眾排隊體驗。 攝影記者：王聰賢

亮點功能1：翻譯神器「雙面翻譯窗」

首先體驗的是 Galaxy Z 系列的雙面翻譯窗。這功能真的太適合夜市了！無論是外國人想點「蚵仔煎」、「豬血糕」，還是攤販需要回覆「Would you like your meal to be spicy??」，都能即時雙語顯示。特別厲害的是，像「棺材板」、「地瓜球」這種超道地的名稱也能精準翻譯，完全不用擔心雞同鴨講！

用Galaxy AI翻譯助理為外國旅客點菜、指路，還能雙螢幕顯示翻譯結果，實用又有趣！ 攝影記者：王聰賢

更驚喜的是，它針對台灣特有名詞還做了特別優化，像「貓纜」、「北車」直接變成簡潔又清楚的外文解釋，真的超貼心。雙螢幕顯示各自語言的畫面，瞬間打破溝通障礙，簡直是地陪神器！

Galaxy AI翻譯助理連「棺材板」、「豬血糕」、「北車」、「貓纜」等在地用語都能精準翻譯！ 攝影記者：王聰賢

亮點功能2：筆記智慧助理

夜市美食太多怎麼辦？這時 筆記智慧助理 就登場了！事前我已經把幾道必吃清單儲存成 PDF，到了現場直接用 Galaxy AI 一鍵翻譯成外國朋友看得懂的語言，立刻成為他們的「夜市導遊」。

最感動的是，這功能不僅翻譯迅速，連菜單中的複雜字詞也難不倒它，實用度 100 分。

「筆記智慧助理」搭配Galaxy AI，將夜市小吃菜單快速翻譯成外國朋友熟悉的語言，當個完美地陪！ 攝影記者：王聰賢

亮點功能3：快速分享，拍照秒傳超方便

走到夜市怎能不拍照？當我們和外國朋友一起合影後，馬上用 Galaxy 的 快速分享 功能，照片瞬間傳送到朋友手機裡，畫質還是無損哦！朋友們都讚嘆這效率，還忍不住上傳社群，跟大家分享寧夏夜市的熱鬧氛圍。

現場好禮抽起來！

現場活動更是誠意滿滿！體驗完功能後，我拿到了一罐外國朋友贈送的清涼飲料；填寫完問卷，還抽到了寧夏夜市 100 元現金抵用券，立刻拿去換了碗香噴噴的「筒仔米糕」，完美收尾，科技迷絕對不能錯過！

「快速分享」功能可將拍下的照片無損傳送給對方，快速分享至社群。 攝影記者：王聰賢

用三星Galaxy AI開啟「翻譯+美食」雙重體驗

這次體驗三星 Galaxy AI 在夜市的實用功能，真的讓人眼前一亮。不論是雙面翻譯窗的貼心，還是快速分享的效率，都讓人感受到科技與生活無縫接軌的便利。再加上夜市好吃好玩的氛圍，整趟旅程充滿驚喜。

還沒試過的朋友，這週五到週日趕快衝一波寧夏夜市，帶著 Galaxy Z 系列解鎖更多夜市玩法吧！

活動資訊

• 日期：12月6日（五）～12月8日（日）

• 時間：週五 17:30-23:00／週六、日 17:00-23:00

• 地點：寧夏夜市蓬萊國小後門口（台北市大同區寧夏路35號）

• 活動網址： https://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-z6-2024-zhtw/

趕緊拿上三星手機，開啟你專屬的夜市冒險吧！