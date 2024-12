帶著三星Galaxy AI逛寧夏夜市！翻譯神器+美食攻略全解鎖

說到台灣特色,夜市絕對是外國朋友到訪的必打卡地點!這次我們帶著三星Galaxy AI 新功能,直奔熱鬧的寧夏夜市,親身體驗「美食繁譯中出發SAY夜市」活動,感受科技與美食結合的魅力。不僅能翻譯道地小吃名稱,還能用創新功能助力夜市溝通,讓你輕鬆當地陪!接下來就來看看,這趟科技X美食之旅的亮點吧!

台灣三星於寧夏夜市限時推出「美食繁譯中出發SAY夜市」活動體驗Galaxy AI雙面翻譯窗,即時解鎖台灣夜市美食名稱,語言不再是障礙! 攝影記者:王聰賢

初登場:可愛麵包車+摺疊機吸睛滿滿

一踏進寧夏夜市,目光立刻被一台可愛的三星麵包車吸引,現場還擺滿最新款的 Galaxy 手機,氣氛超科技感!特別是 Galaxy Z 系列摺疊機的獨特設計,讓編輯迫不及待開啟翻譯挑戰。

可愛麵包車現身寧夏夜市,三星多款手機展示創新功能,吸引大批民眾排隊體驗。 攝影記者:王聰賢

亮點功能1:翻譯神器「雙面翻譯窗」

首先體驗的是 Galaxy Z 系列的雙面翻譯窗。這功能真的太適合夜市了!無論是外國人想點「蚵仔煎」、「豬血糕」,還是攤販需要回覆「Would you like your meal to be spicy??」,都能即時雙語顯示。特別厲害的是,像「棺材板」、「地瓜球」這種超道地的名稱也能精準翻譯,完全不用擔心雞同鴨講!

用Galaxy AI翻譯助理為外國旅客點菜、指路,還能雙螢幕顯示翻譯結果,實用又有趣! 攝影記者:王聰賢

更驚喜的是,它針對台灣特有名詞還做了特別優化,像「貓纜」、「北車」直接變成簡潔又清楚的外文解釋,真的超貼心。雙螢幕顯示各自語言的畫面,瞬間打破溝通障礙,簡直是地陪神器!

Galaxy AI翻譯助理連「棺材板」、「豬血糕」、「北車」、「貓纜」等在地用語都能精準翻譯! 攝影記者:王聰賢

亮點功能2:筆記智慧助理

夜市美食太多怎麼辦?這時 筆記智慧助理 就登場了!事前我已經把幾道必吃清單儲存成 PDF,到了現場直接用 Galaxy AI 一鍵翻譯成外國朋友看得懂的語言,立刻成為他們的「夜市導遊」。

最感動的是,這功能不僅翻譯迅速,連菜單中的複雜字詞也難不倒它,實用度 100 分。

「筆記智慧助理」搭配Galaxy AI,將夜市小吃菜單快速翻譯成外國朋友熟悉的語言,當個完美地陪! 攝影記者:王聰賢

亮點功能3:快速分享,拍照秒傳超方便

走到夜市怎能不拍照?當我們和外國朋友一起合影後,馬上用 Galaxy 的 快速分享 功能,照片瞬間傳送到朋友手機裡,畫質還是無損哦!朋友們都讚嘆這效率,還忍不住上傳社群,跟大家分享寧夏夜市的熱鬧氛圍。

現場好禮抽起來!

現場活動更是誠意滿滿!體驗完功能後,我拿到了一罐外國朋友贈送的清涼飲料;填寫完問卷,還抽到了寧夏夜市 100 元現金抵用券,立刻拿去換了碗香噴噴的「筒仔米糕」,完美收尾,科技迷絕對不能錯過!

「快速分享」功能可將拍下的照片無損傳送給對方,快速分享至社群。 攝影記者:王聰賢

用三星Galaxy AI開啟「翻譯+美食」雙重體驗

這次體驗三星 Galaxy AI 在夜市的實用功能,真的讓人眼前一亮。不論是雙面翻譯窗的貼心,還是快速分享的效率,都讓人感受到科技與生活無縫接軌的便利。再加上夜市好吃好玩的氛圍,整趟旅程充滿驚喜。

還沒試過的朋友,這週五到週日趕快衝一波寧夏夜市,帶著 Galaxy Z 系列解鎖更多夜市玩法吧!

活動資訊

• 日期:12月6日(五)~12月8日(日)

• 時間:週五 17:30-23:00/週六、日 17:00-23:00

• 地點:寧夏夜市蓬萊國小後門口(台北市大同區寧夏路35號)

• 活動網址: https://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-z6-2024-zhtw/

趕緊拿上三星手機,開啟你專屬的夜市冒險吧!