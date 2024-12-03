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檳榔專法草案拚年底前預告 訂禁食場所、原料檢驗

中央社／ 台北3日電

檳榔是口腔癌危險因子，衛福部預計提出「檳榔健康危害防制法（草案）」。口腔司副司長顏忠漢今天表示，草案預計年底前預告，禁止嚼食場所、原料檢驗等，都將進行規範。

每年12月3日是「檳榔防制日」，台灣檳癌防制聯盟今天召開113年縣市口腔癌防治力調查記者會。聯盟工作小組成員莊麗真簡報說明，今年除新竹縣、連江縣未參加外，參與調查的共20個，都有達成中央設定的口腔癌篩檢率目標。

莊麗真指出，各縣市執行上較弱的項目為「戒檳」，成功率雖略優於去年的32%，但仍僅48%未能過半，且以檳榔產地或有嚼檳榔文化的地方，戒檳成功率較低。

調查小組召集人、東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲指出，檳榔有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，粗纖維更會傷害口腔黏膜，因此沒有所謂「健康嚼檳榔」；但調查發現，至今僅約56%民眾知道檳榔就算不加白灰、紅灰，也會致癌。

李明憲說，國內口腔癌死亡人數從105年的2936人，到112年增加為3610人，看似不多，但投入的健保醫療費用從新台幣53億元餘，增加到104億元，增加比例相當驚人，因此盼未來可透過專法禁止廣告促銷、加強兒少孕婦保護，莫讓健康台灣淪為口號。

顏忠漢致詞表示，國內18歲以上成年人嚼檳率，已經從民國94年的8.5%，下降到110年的3.5%，國高中生嚼檳率也下降，但每年口腔癌新發生個案仍有8000多人。根據研究，如果1個人1天嚼10顆檳榔以上超過10年，即使戒掉檳榔，罹患口腔癌的風險還是長達10年以上。

針對檳榔專法，顏忠漢說，檳榔專法並不是要禁止大家生產或販賣檳榔，而是要聚焦在檳榔健康危害，因此方向上主要將針對未成年人和孕婦健康保護，並規範一些禁止嚼檳榔場所，及原料的檢驗等；讓大家能夠減少接觸檳榔，對已經在嚼的沒辦法戒除者，也能比較安全的嚼用，希望年底前進行草案預告。

防制口腔癌，顏忠漢說，衛福部將從幾個地方著手：第1，讓沒有嚼檳榔習慣的人，包括小朋友、青少年、成年人，都不要嚼檳榔；第2，希望讓已經在嚼的人戒除，若無法戒除，也要定期接受口腔癌篩檢。未來將邀主管不同行業的各部會共商，將擴大篩檢與宣導策略，盼針對高風險族群進行篩檢。

口腔癌 風險

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